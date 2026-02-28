Hírlevél
Bevallották: Ukrajna a Tisza pártnak drukkol – videó

36 perce
Egy ukrajnai elemző úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a Tisza párt nyerné a magyar választásokat, Kijevben nagy ünnepséget rendezhetnének ennek alkalmából. Véleménye szerint egy magyarországi kormányváltás új korszakot hozhatna Ukrajna számára, és ezért támogatják Magyar Pétert. Hatalmas tétje lesz április 12-nek, a Fidesz a biztos választás!
Magyar PétertűzijátékUkrajna

Az ukrán közvélemény a Tisza pártnak drukkol, mert úgy látják, hogy tőlük korlátlan pénzügyi és katonai segítségre számíthatnának. Jurij Romanjuk, az „Ukrajna a NATO-ban” szervezet vezetője úgy fogalmazott: amennyiben április 12-én Magyar Péter kerül ki győztesen a választásból, Ukrajnának tűzijátékkal és száz ágyúlövéssel kellene ünnepelnie Kijevben.

Az ukránok tűzijátékkal ünnepelnék Magyar Péter és a Tisza párt győzelmét
Az ukránok tűzijátékkal ünnepelnék Magyar Péter és a Tisza párt győzelmét
Fotó: AFP

Negyvenöt nap múlva, április 12-én, akár végleg elveszíthetjük Orbán kormányát – és akkor nagyon unalmas és szomorú lesz nélkülük. Másrészt viszont az ukrán vezetésnek a Bankova utcában egyedülálló lehetősége nyílna először feloldani a háború idején érvényes tűzijáték–tilalmat. Kijevben április 12-én este 9 órakor, amint az előzetes exit pollok Magyar Péter győzelmét mutatják a magyarországi választásokon, száz ágyúlövéssel kellene ünnepelni a fővárosban

– fejtette ki Romanjuk.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, miközben Ukrajna Magyarország energiabiztonságával politikai játszmát folytat, addig Brüsszelben épp nagy hatótávolságú fegyverekkel akarják ellátni az háborúzó országot. Magyar Péter pártcsaládja felszólította az Európai Unió tagjait, hogy légvédelmi és rakétarendszereket adjanak át Kijev számára.

 

