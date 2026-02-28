Bevallották: Ukrajna a Tisza pártnak drukkol – videó

Az ukrán közvélemény a Tisza pártnak drukkol, mert úgy látják, hogy tőlük korlátlan pénzügyi és katonai segítségre számíthatnának. Jurij Romanjuk, az „Ukrajna a NATO-ban” szervezet vezetője úgy fogalmazott: amennyiben április 12-én Magyar Péter kerül ki győztesen a választásból, Ukrajnának tűzijátékkal és száz ágyúlövéssel kellene ünnepelnie Kijevben.

Az ukránok tűzijátékkal ünnepelnék Magyar Péter és a Tisza párt győzelmét

Fotó: AFP

Negyvenöt nap múlva, április 12-én, akár végleg elveszíthetjük Orbán kormányát – és akkor nagyon unalmas és szomorú lesz nélkülük. Másrészt viszont az ukrán vezetésnek a Bankova utcában egyedülálló lehetősége nyílna először feloldani a háború idején érvényes tűzijáték–tilalmat. Kijevben április 12-én este 9 órakor, amint az előzetes exit pollok Magyar Péter győzelmét mutatják a magyarországi választásokon, száz ágyúlövéssel kellene ünnepelni a fővárosban

– fejtette ki Romanjuk.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, miközben Ukrajna Magyarország energiabiztonságával politikai játszmát folytat, addig Brüsszelben épp nagy hatótávolságú fegyverekkel akarják ellátni az háborúzó országot. Magyar Péter pártcsaládja felszólította az Európai Unió tagjait, hogy légvédelmi és rakétarendszereket adjanak át Kijev számára.