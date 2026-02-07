Több mint száz rendőr sérült meg, új intézkedéseket hozott a kormány

A Minisztertanács által ezen a héten jóváhagyott intézkedések új hatásköröket adnak a rendőrségnek, hogy beavatkozhasson, mielőtt a tüntetések erőszakba torkollnának, a régóta megszállt Askatasuna anarchista társadalmi központ kilakoltatásával kapcsolatos kaotikus jeleneteket követően. A zavargások során a rendőröket kalapácsokkal, kövekkel, Molotov-koktélokkal, füstbombákkal és a megvakításukra tervezett lézereszközökkel támadták meg, miközben páncélozott járműveket és kukákat, padokat gyújtottak fel. A tüntetés során több mint száz rendőr sérült meg.
Az új csomag középpontjában a megelőző őrizet korlátozott formája áll, amely lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy ideiglenesen fogva tartson olyan személyeket, akiket a tüntetések során konkrét veszélyt jelentenek a közbiztonságra. Matteo Piantedosi belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a hatáskör csak egyértelműen meghatározott helyzetekben – például fegyverbirtoklás vagy erőszakos bűncselekmények miatti korábbi elítélés esetén – alkalmazható, és továbbra is bírói felügyelet alatt áll, a bírák pedig elrendelhetik az azonnali szabadon bocsátást – írja a The European Conservative.
A törvény szigorúbb önvédelmi védelmet is bevezet mind a rendőrök, mind a civilek számára. Ahelyett, hogy automatikusan büntetőeljárás indulna erőszak alkalmazása esetén, az esetek mostantól előzetes jogi felülvizsgálaton esnek át – a kormány szerint ez a megközelítés visszaállítja az ártatlanság vélelmét azok számára, akik erőszakos támadásokra reagálnak.
A további rendelkezések közé tartozik a kések kiskorúaknak történő értékesítésének országos tilalma, beleértve az online árusítást is; a rendőrségi utasítások megtagadásáért járó büntetések szigorítása; a közlekedési csomópontok és a magas kockázatú városi területek körüli fokozott megfigyelési övezetek kibővítése; valamint új kizárási hatáskörök, amelyek célja, hogy az ismert erőszakos elkövetőket távol tartsák a nyilvános összejövetelektől.
Giorgia Meloni miniszterelnök nyíltan megvédte a szigorítást, a torinói erőszakot „gyilkossági kísérletnek” minősítve. Miután meglátogatta a kórházban a sérült tiszteket, azt mondta, hogy a rendőrség „szervezett bűnözőkkel” nézett szembe, figyelmeztetve, hogy az évekig tartó engedékenység felbátorította az extrém csoportokat.
Carlo Nordio igazságügyi miniszter azzal érvelt, hogy
Olaszország hagyta, hogy ideológiai kettős mérce uralkodjon el, ahol a bűnüldöző szervek elleni erőszakot rutinszerűen bagatellizálják.
Azt mondta, hogy az új szabályok célja, hogy megakadályozzák a visszaeső bűnelkövetőket, akik a tüntetéseket bűncselekmények leplezésére használják fel.