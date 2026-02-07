A Minisztertanács által ezen a héten jóváhagyott intézkedések új hatásköröket adnak a rendőrségnek, hogy beavatkozhasson, mielőtt a tüntetések erőszakba torkollnának, a régóta megszállt Askatasuna anarchista társadalmi központ kilakoltatásával kapcsolatos kaotikus jeleneteket követően. A zavargások során a rendőröket kalapácsokkal, kövekkel, Molotov-koktélokkal, füstbombákkal és a megvakításukra tervezett lézereszközökkel támadták meg, miközben páncélozott járműveket és kukákat, padokat gyújtottak fel. A tüntetés során több mint száz rendőr sérült meg.

Több mint száz rendőr sérült meg, új intézkedéseket hozott a kormány

Az új csomag középpontjában a megelőző őrizet korlátozott formája áll, amely lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy ideiglenesen fogva tartson olyan személyeket, akiket a tüntetések során konkrét veszélyt jelentenek a közbiztonságra. Matteo Piantedosi belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a hatáskör csak egyértelműen meghatározott helyzetekben – például fegyverbirtoklás vagy erőszakos bűncselekmények miatti korábbi elítélés esetén – alkalmazható, és továbbra is bírói felügyelet alatt áll, a bírák pedig elrendelhetik az azonnali szabadon bocsátást – írja a The European Conservative.

A törvény szigorúbb önvédelmi védelmet is bevezet mind a rendőrök, mind a civilek számára. Ahelyett, hogy automatikusan büntetőeljárás indulna erőszak alkalmazása esetén, az esetek mostantól előzetes jogi felülvizsgálaton esnek át – a kormány szerint ez a megközelítés visszaállítja az ártatlanság vélelmét azok számára, akik erőszakos támadásokra reagálnak.

A további rendelkezések közé tartozik a kések kiskorúaknak történő értékesítésének országos tilalma, beleértve az online árusítást is; a rendőrségi utasítások megtagadásáért járó büntetések szigorítása; a közlekedési csomópontok és a magas kockázatú városi területek körüli fokozott megfigyelési övezetek kibővítése; valamint új kizárási hatáskörök, amelyek célja, hogy az ismert erőszakos elkövetőket távol tartsák a nyilvános összejövetelektől.

Giorgia Meloni miniszterelnök nyíltan megvédte a szigorítást, a torinói erőszakot „gyilkossági kísérletnek” minősítve. Miután meglátogatta a kórházban a sérült tiszteket, azt mondta, hogy a rendőrség „szervezett bűnözőkkel” nézett szembe, figyelmeztetve, hogy az évekig tartó engedékenység felbátorította az extrém csoportokat.