Trump dörgedelmes üzenete: az amerikai flotta már mozgásban

Az amerikai elnök szerint már csak néhány nap és vége lesz az iráni feszültségnek. Donald Trump szerint a Perzsa-öböl környékén gyülekező flotta kész kideríteni, hogy Hamenei igazat mondott-e az amerikai csapás és a régiós háború kapcsán – írja az NBC.

Trump szerint az amerikai haderő készen áll

Fotó: AARON SCHWARTZ / AFP

A két ország viszonya az elmúlt időszakban egyre feszültebb lett, miután Irán történetének talán legnagyobb belső turbulenciájával néz szembe. A megélhetési válság nyomán tiltakozások kezdődtek, amelyeket a vezetés véres kézzel fojtott el. Donald Trump már ekkor jelezte, hogy az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni az ártatlanok gyilkolását.

Az amerikai elnök egyúttal arról is beszámolt, hogy egy óriási flotta gyülekezik a Perzsa-öböl környékén, és ha kell, csapást fognak mérni.

Irán eközben hangsúlyozta, hogy bármilyen támadást – legyen az precíziós, vagy korlátolt – azonnali hadüzenetként fog értékelni. Ali Hamenei pedig nemrég arról beszélt, hogy egy amerikai támadás az egész régiót háborúba taszítaná. Donald Trump erre válaszul jelezte, hogy az amerikai haderő készen áll kideríteni, hogy Irán legfelsőbb vezetőjének igaza van-e.

Trump korábban több ultimátumot is adott az országnak, aminek szerinte tárgyalóasztalhoz kellene ülni atomprogramja kapcsán.

Abbász Araghcsi iráni külügyminiszter a múlt héten kijelentette, hogy nincsenek tervezett tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de fel van készülve a tárgyalások folytatására. Az amerikai elnök egyébként az atomprogramon túl arról is beszélt, hogy ideje az országnak új vezetést keresnie.