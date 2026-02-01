Grönland körül forr a levegő: Trump meglepő dolgot mondott

„Megkezdtük a tárgyalásokat” – mondta, amikor újságírók arról kérdezték, kapcsolatban áll-e európai vezetőkkel Grönland ügyében. „Úgy gondolom, ez mindenkinek jó lesz, egy nagyon fontos megállapodás, különösen nemzetbiztonsági szempontból rendkívül fontos. Azt hiszem, sikerül megállapodásra jutnunk” – fogalmazott Trump.

Trump közölte, hogy megkezdődtek a tárgyalások Grönlandról (Fotó: AFP)

Az Egyesült Államok elnöke szerint számos kérdésben már konszenzus született, és Európa is azt szeretné, hogy az Egyesült Államok megállapodást kössön.

– írja a TASZSZ.

Január 21-én, a NATO főtitkárával, Mark Rutte-val folytatott megbeszélést követően Donald Trump bejelentette, hogy kirajzolódtak a grönlandi megállapodás körvonalai. Az Axios értesülései szerint

a Rutte által Trumpnak javasolt tervezet rögzítené Dánia szuverenitásának megőrzését Grönland felett, és frissítené az 1951-es megállapodás feltételeit a sziget védelméről. Ez lehetővé tenné az Egyesült Államok számára katonai bázisok és úgynevezett „védelmi zónák” létrehozását, amennyiben a NATO ezt szükségesnek ítéli.

Később Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke kijelentette, hogy Rutte-nek nem volt felhatalmazása ilyen tárgyalások lefolytatására Dánia nevében. Hozzátette azt is, hogy a tárgyalási folyamat visszatért a diplomáciai egyeztetések „hagyományos medrébe”.