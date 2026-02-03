Erre várt mindenki! Trump hamarosan jó hírekkel érkezik

Az amerikai elnök a friss Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között zajló tárgyalások kapcsán pozitívan nyilatkozott. Donald Trump szerint most először „jól kijövünk Ukrajnával és Oroszországgal”, így nincs kizárva, hogy hamarosan jó hírekkel érkezik.

Trump szerint már közel a háború lezárása

Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump erről a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján beszélt. Az amerikai elnök szavaiból az vehető ki, hogy a tárgyalások során most először sikerült az orosz és az ukrán álláspontot közelebb hozni egymáshoz. A tárgyalások pedig hamarosan folytatódnak, hiszen Abu-Dzabiba találkozik Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok február 4-5-én. Az Egyesült Arab Emírségekben január 23-24-én tartott tárgyalási forduló volt az első háromoldalú találkozó Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között, bár a felek nem hozták nyilvánosságra az eredményeket.

Trump kijelentései azonban bizakodásra adhatnak okot, miután az elnök szerint hamarosan jó hírekkel érkezhet a békés rendezés kapcsán.

PRESIDENT TRUMP: "I think we're doing very well with Ukraine and Russia. For the first time I'm saying that... I think we're maybe going to have some good news." pic.twitter.com/MuNZyrO2rG — Fox News (@FoxNews) February 2, 2026

A legutóbbi tárgyalás részletei ugyan nem ismertek, ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég megbeszélést folytatott a tárgyalásokról visszatérő delegációval, ami után nem sokkal bejelentette, hogy kész a megállapodás Washingtonnal a biztonsági garanciákról. Trump egyébként a Fehér Házban beszélt a háború óriási veszteségeiről, valamint elődje politikájáról is.

Az amerikai elnök szerint Joe Biden az amerikaiak pénzéből finanszírozta a háborút, az ő esetében azonban Európa fizet Amerikának ezért.

Habár Trump optimista kijelentései adnak némi reményt, azonban feltehetőleg lesznek még nehézségek. A források szerint legutóbb előrelépés történt katonai kérdésekben, beleértve a lehetséges erőkivonásokat, a tűzszüneti ellenőrzési mechanizmusokat és egy koordinációs központ létrehozását, azonban a területi kérdés továbbra sem megoldott: Oroszország ragaszkodik a csapatkivonáshoz Donbászból, míg Kijev továbbra is tartja magát álláspontjához.