Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Európa bajban van – erről tárgyalnak a vezetők egy belga kastély falai között

amerikai egészségügy

Trump betartja ígéreteit, ismét a kisemberek pártjára állt

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Washington évtizedeken át ígérte az amerikai egészségügy rendbetételét, eddig sikertelenül. Donald Trump most gyökeres változtatást ígért. Az új reformok célja, hogy a betegek közvetlenül a gyógyszergyártóktól jussanak hozzá a gyógyszerekhez, kihagyva a korrupt rendszer haszonélvezőit. Az amerikai kormány szerint nem az orvosok vagy a gyártók, hanem a rendszerbe ékelődött közvetítők hajtották fel az árakat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikai egészségügyTrumpgyógyszergyógyszeripar

Évtizedeken át Washington azt ígérte, hogy rendbe teszi az amerikai egészségügyet, de mindebből csak emelkedő árak, több adminisztráció és egy olyan közvetítőkkel teli útvesztő lett, ahol sokan meggazdagodtak, a számlát pedig a betegekkel fizettették meg. Donald Trump amerikai elnök most azt teszi, amit eddig senki sem tudott véghez vinni, kiiktatja a közvetítőket és visszaadja az irányítást a betegeknek – írja a Breitbart.

Trump azt teszi az egészségüggyel, amit eddig senki sem tudott véghez vinni
 Trump azt teszi az egészségüggyel, amit eddig senki sem tudott véghez vinni
Fotó: AFP

Trump egészségügyi reformjait célzó törekvései, és így a Trump Rx lehetővé teszi, hogy a betegek közvetlenül a gyártóktól – a közvetítőket kihagyva – jussanak hozzá a gyógyszerekhez. A rendszer valódi bűnösei nem az orvosok vagy a gyógyszergyártók – hanem a közvetítők, akik a saját előnyükre formálták a rendszert. Trump nemrég aláírt egy törvényt, amely megtiltja, hogy a közvetítők juttatása a gyógyszerek listaárához legyen kötve. Ennek azért van jelentősége, mert a magasabb jutalékok miatt sokszor a drágább gyógyszereket írták fel a betegeknek, még akkor is, ha voltak olcsóbb, ugyanolyan hatékony alternatívák.

Trump vezetése alatt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) ismét a fogyasztók védelmére összpontosít, ahelyett hogy a nagyvállalati érdekeket szolgálná ki. Andrew Ferguson elnök vezetésével az FTC határozott lépéseket tesz a versenyt torzító és a költségeket felhajtó visszaélések megfékezésére. A rendszer eddigi haszonélvezői – a közvetítők – most kongatják a vészharangokat, szerintük a reform felborítja az egészségügyi rendszert. 

A Trump-kormányzat észrevette, ki hajtja fel a gyógyszerek árát – és lépett.

Kevesebb közvetítő. Több átláthatóság. Valódi verseny. Az irányítás pedig a betegek kezében van. Az amerikai elnök azt teszi, amit mindig is, megkérdőjelezi a bebetonozott gyakorlatokat és a hétköznapi amerikaiak oldalára áll. Legyen szó jobb kereskedelmi megállapodások kiharcolásáról, a közvetítői felárak leleplezéséről vagy a fogyasztók közvetlen hozzáférésének biztosításáról, a cél ugyanaz – alacsonyabb költségek és jobb ellátás.

Sokkoló bejelentésre készül Zelenszkij – az egész világ visszatartja a lélegzetét
Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta
Ukrajna már biztos benne: Magyar Péter követni fogja Brüsszel akaratát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!