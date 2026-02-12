Trump betartja ígéreteit, ismét a kisemberek pártjára állt

Évtizedeken át Washington azt ígérte, hogy rendbe teszi az amerikai egészségügyet, de mindebből csak emelkedő árak, több adminisztráció és egy olyan közvetítőkkel teli útvesztő lett, ahol sokan meggazdagodtak, a számlát pedig a betegekkel fizettették meg. Donald Trump amerikai elnök most azt teszi, amit eddig senki sem tudott véghez vinni, kiiktatja a közvetítőket és visszaadja az irányítást a betegeknek – írja a Breitbart.

Trump azt teszi az egészségüggyel, amit eddig senki sem tudott véghez vinni

Fotó: AFP

Trump egészségügyi reformjait célzó törekvései, és így a Trump Rx lehetővé teszi, hogy a betegek közvetlenül a gyártóktól – a közvetítőket kihagyva – jussanak hozzá a gyógyszerekhez. A rendszer valódi bűnösei nem az orvosok vagy a gyógyszergyártók – hanem a közvetítők, akik a saját előnyükre formálták a rendszert. Trump nemrég aláírt egy törvényt, amely megtiltja, hogy a közvetítők juttatása a gyógyszerek listaárához legyen kötve. Ennek azért van jelentősége, mert a magasabb jutalékok miatt sokszor a drágább gyógyszereket írták fel a betegeknek, még akkor is, ha voltak olcsóbb, ugyanolyan hatékony alternatívák.

Trump vezetése alatt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) ismét a fogyasztók védelmére összpontosít, ahelyett hogy a nagyvállalati érdekeket szolgálná ki. Andrew Ferguson elnök vezetésével az FTC határozott lépéseket tesz a versenyt torzító és a költségeket felhajtó visszaélések megfékezésére. A rendszer eddigi haszonélvezői – a közvetítők – most kongatják a vészharangokat, szerintük a reform felborítja az egészségügyi rendszert.

A Trump-kormányzat észrevette, ki hajtja fel a gyógyszerek árát – és lépett.

Kevesebb közvetítő. Több átláthatóság. Valódi verseny. Az irányítás pedig a betegek kezében van. Az amerikai elnök azt teszi, amit mindig is, megkérdőjelezi a bebetonozott gyakorlatokat és a hétköznapi amerikaiak oldalára áll. Legyen szó jobb kereskedelmi megállapodások kiharcolásáról, a közvetítői felárak leleplezéséről vagy a fogyasztók közvetlen hozzáférésének biztosításáról, a cél ugyanaz – alacsonyabb költségek és jobb ellátás.