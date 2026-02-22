Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

cenzúra

Trump ismét szembeszáll Brüsszel terveivel, ezúttal a cenzúrát támadja

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az online tartalmak szabályozása körüli vita új szintre léphet, miután az Egyesült Államok egy olyan kezdeményezést indít, amely kifejezetten az európai korlátozások megkerülését célozza. A Freedom.Gov névre keresztelt oldal hozzáférést biztosítana olyan tartalmakhoz is, amelyeket érint az uniós vagy a brit cenzúra. Mit fog lépni erre Brüsszel?
Link másolása
Vágólapra másolva!
cenzúraTrumpszólásszabadság

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel már hosszú ideje próbálja ideológiai alapon cenzúrázni az online felületeket. Az Egyesült Államok új kezdeményezést indít, amelynek célja az online cenzúra megkerülésére. A Freedom.Gov névre keresztelt weboldal hozzáférést fog biztosítani olyan tartalmakhoz, amelyeket az európai jogszabályok korlátoznak – számolt be róla a Breitbart.

Brüsszel már hosszú ideje próbálja cenzúrázni az online felületeket, Trump eszközt ad a szabályok megkerüléséhez
Brüsszel már hosszú ideje próbálja cenzúrázni az online felületeket, Trump eszközt ad a szabályok megkerüléséhez
Fotó: AFP

Egyre több weboldal dönt úgy, hogy egyszerűen blokkolja a felhasználókat ahelyett, hogy eleget tenne az európai Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelet vagy az Egyesült Királyság Online Safety Act előírásainak. Az amerikai kormány a közbiztonság nevében közbelép: az új kezdeményezés sikeréért Sarah Rogers államtitkár felel, aki az elmúlt hónapokban kulcsszerepet játszott Trump elnök szólásszabadságról szóló üzenetének európai terjesztésében.

A brit és az uniós kormányoknak két lehetősége lesz: 

vagy hallgatólagosan elfogadják, hogy saját állampolgáraik nyíltan megkerülhetik az online cenzúrát washingtoni segítséggel, vagy blokkolják a Freedom.Gov oldalt, és ismét a cenzúra eszközéhez nyúlnak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!