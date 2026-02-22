Trump ismét szembeszáll Brüsszel terveivel, ezúttal a cenzúrát támadja

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszel már hosszú ideje próbálja ideológiai alapon cenzúrázni az online felületeket. Az Egyesült Államok új kezdeményezést indít, amelynek célja az online cenzúra megkerülésére. A Freedom.Gov névre keresztelt weboldal hozzáférést fog biztosítani olyan tartalmakhoz, amelyeket az európai jogszabályok korlátoznak – számolt be róla a Breitbart.
Egyre több weboldal dönt úgy, hogy egyszerűen blokkolja a felhasználókat ahelyett, hogy eleget tenne az európai Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelet vagy az Egyesült Királyság Online Safety Act előírásainak. Az amerikai kormány a közbiztonság nevében közbelép: az új kezdeményezés sikeréért Sarah Rogers államtitkár felel, aki az elmúlt hónapokban kulcsszerepet játszott Trump elnök szólásszabadságról szóló üzenetének európai terjesztésében.
A brit és az uniós kormányoknak két lehetősége lesz:
vagy hallgatólagosan elfogadják, hogy saját állampolgáraik nyíltan megkerülhetik az online cenzúrát washingtoni segítséggel, vagy blokkolják a Freedom.Gov oldalt, és ismét a cenzúra eszközéhez nyúlnak.