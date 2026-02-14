Trump kimondta: rezsimváltást akar, útnak indult a világ legnagyobb hadihajója

„Negyvenhét éve csak beszélnek, beszélnek és beszélnek. Közben rengeteg életet vesztettünk” – mondta Trump pénteken. Az amerikai elnök nem nevezte meg, kit látna szívesen Irán élén, ugyanakkor megjegyezte: „vannak emberek”, akik átvehetnék a vezetést. Irán vallási vezetője, Ali Hámenei ajatollah egyelőre nem reagált Trump legutóbbi kijelentéseire.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Iránban a rezsimváltás lenne „a legjobb dolog, ami történhetne” (Fotó: AFP)

Közben az Egyesült Államok egy második repülőgép-hordozót is a Közel-Keletre vezényelt, hogy nyomást gyakoroljon Iránra egy nukleáris megállapodás érdekében. A USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb hadihajója és az amerikai haditengerészet legújabb repülőgép-hordozója hamarosan a Karib-térségből a Közel-Keletre helyezi át állomáshelyét

– közölte Trump.

A Truth Social közösségi platformján Trump közzétett egy légi felvételt a hordozóról, amely úton van, hogy csatlakozzon a térségben már állomásozó másik amerikai hadihajóhoz, a USS Abraham Lincolnhoz.

A Pentagon januárban küldte a repülőgép-hordozót, miután az Egyesült Államok csapásokkal fenyegette Iránt, hogy megállítsa a tömegtüntetések elleni kormányzati fellépést, amelyben több ezer ember vesztette életét – számolt be róla a BBC.

A tiltakozáshullám az 1979-es iszlám forradalom óta az egyik legjelentősebb megrázkódtatást jelentette Iránban; a forradalom hozta létre a legfelsőbb vezető által irányított vallási rendszert.

Noha Trump azzal fenyegette Iránt, hogy amennyiben nem születik nukleáris megállapodás, csapásokat mérhetnek rá, szerdán, miután a Fehér Házban tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, hangsúlyozta: a Teheránnal folytatott tárgyalások folytatódnak.

BREAKING: US deploys its MIGHTIEST carrier, USS Gerald R. Ford (90+ fighter jets capable), to Middle East, joining USS Abraham Lincoln off Iran's coast!



Negotiations with Tehran ongoing... while the world's largest naval hammer parks right next door. pic.twitter.com/lTkkMGRNrU — Jurisam (@jurisamlegal) February 13, 2026

Péntek este a Fort Bragg támaszponton Trump azt mondta: Iránnak „meg kellene adnia nekünk azt a megállapodást, amit már első alkalommal is meg kellett volna adnia”– amikor arról kérdezték, mit kellene tennie a közel-keleti országnak egy támadás elkerülése érdekében.

Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy Irán állítsa le az urándúsítást, míg Netanjahu kormánya ragaszkodik ahhoz, hogy Teherán számolja fel ballisztikus rakétaprogramját és a Hamászhoz, valamint a Hezbollahhoz hasonló proxycsoportok támogatását is.

🚨🇺🇸🇮🇷 President Trump says a change in power in Iran “would be the best thing that could happen”. pic.twitter.com/ihzrsbOtFL — Global Log (@TheGlobalLog) February 14, 2026

Irán eddig azt jelezte, kész korlátozni nukleáris programját a szankciók enyhítéséért cserébe, ugyanakkor az ország elnöke, Maszúd Peszeskján figyelmeztetett: Irán „nem fog engedni a túlzó követeléseknek”.

Trump első elnöki ciklusa alatt kiléptette az Egyesült Államokat az Obama-kormány idején kötött iráni nukleáris megállapodásból, és visszaállította azokat a szankciókat, amelyek súlyosan megterhelték az iráni gazdaságot.