Trump ultimátumot adott: újabb pusztító háború jöhet

Az Egyesült Államok elnöke is pedzegette korábban, hogy akár korlátozott csapásokat is hajlandó elrendelni. A Fox News információi szerint az amerikai hadsereg akár meg nem nevezett személyeket is célba vehet, ha azzal sikerül tárgyaló asztalhoz ültetni Iránt.

Az amerikai elnök szerint korlátozott csapások is jöhetnek

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az amerikai elnök nemrég arról beszélt a Fehér Házban, hogy Iránnak legfeljebb 10-15 napja maradt, hogy leüljön tárgyalni, különben nagyon szerencsétlen dolgok következhetnek. Trump egyúttal nem zárta ki egy korlátozott katonai csapás lehetőségét sem, valamint egy esetleges rezsimváltást a lehető legjobb opcióként írt le.

A Fox információi szerint egy korlátolt katonai csapás akár személyek ellen is irányulhat, amennyiben ez tárgyalóasztalhoz kényszerítheti Iránt.

Az iszlám ország korábban már jelezte, hogy bármilyen katonai beavatkozást – legyen szó korlátozott, vagy precíziós csapásról – azonnali hadüzenetként fog értelmezni.

A források arról számoltak be a portálnak, hogy Irán megérti a háború valós veszélyét, azonban rakétaprogramját egyértelmű vörös vonalnak tekinti.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője egyébként a hírek szerint továbbra is elzárkózik a tárgyalásoktól. Az atomprogram tekintetében azonban az ország hajlandó kompromisszumot kötni. A forrás jelezte, hogy nagyobb rugalmasságot mutathat Irán az urándúsítási paraméterek tekintetében, ha a szankciók enyhítése is része lesz egy megállapodásnak.