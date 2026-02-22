Trump ultimátumot adott: újabb pusztító háború jöhet

Az Egyesült Államok elnöke is pedzegette korábban, hogy akár korlátozott csapásokat is hajlandó elrendelni. A Fox News információi szerint az amerikai hadsereg akár meg nem nevezett személyeket is célba vehet, ha azzal sikerül tárgyaló asztalhoz ültetni Iránt.
Az amerikai elnök nemrég arról beszélt a Fehér Házban, hogy Iránnak legfeljebb 10-15 napja maradt, hogy leüljön tárgyalni, különben nagyon szerencsétlen dolgok következhetnek. Trump egyúttal nem zárta ki egy korlátozott katonai csapás lehetőségét sem, valamint egy esetleges rezsimváltást a lehető legjobb opcióként írt le.
A Fox információi szerint egy korlátolt katonai csapás akár személyek ellen is irányulhat, amennyiben ez tárgyalóasztalhoz kényszerítheti Iránt.
Az iszlám ország korábban már jelezte, hogy bármilyen katonai beavatkozást – legyen szó korlátozott, vagy precíziós csapásról – azonnali hadüzenetként fog értelmezni.
A források arról számoltak be a portálnak, hogy Irán megérti a háború valós veszélyét, azonban rakétaprogramját egyértelmű vörös vonalnak tekinti.
Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője egyébként a hírek szerint továbbra is elzárkózik a tárgyalásoktól. Az atomprogram tekintetében azonban az ország hajlandó kompromisszumot kötni. A forrás jelezte, hogy nagyobb rugalmasságot mutathat Irán az urándúsítási paraméterek tekintetében, ha a szankciók enyhítése is része lesz egy megállapodásnak.