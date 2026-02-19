Töredezik Donald Tusk kormánykoalíciója

Lengyelország kormányzó koalíciója turbulenciákat él át, miután a kormány egyik magas rangú tagja bejelentette, hogy ő és több mint egy tucat másik képviselő kilép, hogy új parlamenti frakciót alakítson. Paulina Hennig-Kloska klímaügyi miniszter a parlamentben tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy egy képviselőcsoporttal együtt elhagyják a kisebbik koalíciós partnert, a Lengyelország 2050-et, és Centrum néven új parlamenti csoportosulást hoznak létre – számolt be cikkében a Brussels Signal.

Pártszakadás történt Donald Tusk kormánykoalíciójában

Fotó: AFP

A bejelentést hetek óta tartó párton belüli zűrzavar előzte meg, miközben a párt az elmúlt hónapokban a közvélemény-kutatásokban 1–3 százalék körül szerepelt, ami jóval elmarad az 5 százalékos parlamenti bejutási küszöbtől. A Lengyelország 2050-et 2021-ben alapította a korábbi televíziós műsorvezető, Szymon Hołownia, miután a 2020-as elnökválasztáson erős harmadik helyen végzett.

A párt kezdetben azt ígérte, hogy „megtöri Tusk KO-ja és a konzervatívok (PiS) duopóliumát”, amelyek az elmúlt két évtizedben felváltva kormányozták Lengyelországot. 2023-ban, miután a jobbközép Lengyel Néppárttal (PSL) kötött választási szövetségük több mint 14 százalékot ért el az adott évi parlamenti választáson, a Lengyelország 2050 és a PSL csatlakozott a Tusk vezette koalíciós kormányhoz.

A centrumpolitikai térfél felaprózódása tavaly kezdődött, amikor a Lengyelország 2050 és a PSL úgy döntött, hogy véget vetnek a 2023-as választási szövetségüknek Hołownia gyenge szereplését követően a 2025-ös elnökválasztáson.

Tusk elmondta, hogy mind Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz európai és regionális alapokért felelős miniszter, aki a Lengyelország 2050 megmaradt részét vezeti, mind Hennig-Kloska biztosította őt arról, hogy „a csoportosulásukban tapasztalható turbulenciáktól függetlenül” hűségesek maradnak a kormányzótáborhoz.

A megosztottságot „átmeneti megingásnak” nevezve Tusk megerősítette, hogy mind a Lengyelország 2050, mind a Centrum a koalíció része marad, amely – mint mondta – legalább a következő parlamenti választásokig „stabil marad”.

A kormánykoalíció a 460 fős parlamentben 240 mandátummal rendelkezik.