Újabb burkolt fenyegetés érkezett Ukrajnából

Támadással reagált az ukrán sajtó arra a hírre, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy esetlegesen Ukrajna felől érkező támadásra vagy szabotázsakciókra felkészülve elrendelte a magyarországi kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését. Az ukrán Defense Express szakportál válaszul a magyar honvédség védelmi képességeit elemezte, mintha csak az ellenfél erejét mérnék fel.

Ukrajna felmérte a magyar haderő képességeit (Fotó: NurPhoto via AFP)

A kijevi elemzés szerint, amelyet a Korrespondent hírportál szemlézett, a Magyar Honvédség jelenleg mintegy 32 ezer főt számlál, amelyből a szárazföldi erők létszáma 10 500 főre tehető. Az ukrán lap nem mulasztja el részletezni a magyar haderőfejlesztési program eredményeit sem, elismerve, hogy Magyarország jelentős lépéseket tett a technológiai váltás felé. A jelentés kiemeli a három fő dandárt – az 1. különleges műveleti, a 11. páncélozott hajdú, valamint az 1. páncélos dandárt –, mint a védelem gerincét.

A páncélos fegyvernem kapcsán megemlítik a beszerzett, csúcstechnológiát képviselő 44 darab Leopard 2A7HU és a 12 darab Leopard 2A4HU harckocsit, ugyanakkor emlékeztetnek a szovjet örökség részét képező, mintegy 44 darab T-72M1-es harckocsira is.

Az ukrán „leltár” kitér a lövészpáncélosokra is: a nyilvántartásuk szerint a 90-es években Oroszországtól kapott BTR–80-as és BTR–80AM flottán túl már megjelentek a modern hadviseléshez elengedhetetlen, több mint tíz példányban hadrendbe állított KF41 Lynx gyalogsági harcjárművek, valamint félszáz páncélozott gépjármű.

A tüzérségi képességeket 23 darab PzH 2000 önjáró löveg és 50 darab 82 mm-es aknavető jelenti. Érdekesség, hogy az ukrán elemzők külön figyelmet szenteltek a páncéltörő rakétarendszereknek is: bár a készletekben még fellelhetők a szovjet típusok, a magyar katonák már a modern Spike és Javelin rendszereket is használják.

Ahol Kijev gyengeséget vél felfedezni, azt azonnal ki is emeli. A cikk szerint a magyar haderő drónképességei és az ellenséges drónok elleni védekezés, valamint az elektronikus hadviselés (EW) eszközei „minimális szinten” állnak.

Szintén hiányolják a nagy hatótávolságú rakétarendszereket és a támadó helikoptereket, miután a Mi–24-eseket kivonták a forgalomból. Ehelyett a 20 darab H145M és a 10 darab H225M szállítóhelikoptert, valamint a légierő 14 darab JAS 39 Gripen vadászgépét listázzák.