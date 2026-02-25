Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket támadja

A Transznyefty napi 250 000 hordóval csökkentette a nyersolaj-kitermelését, miután az ukránok sikeres dróntámadást hajtottak végre egy szivattyúállomás ellen. Ukrajna támadása nyomán az orosz állami vállalat 250 000 hordóval csökkentette a nyersolaj-kitermelést, az iparági szakértők szerint pedig a következmények messzire vezethetnek – írja a Kyiv Independent.

Ukrajna újabb csapást mért, ezúttal a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló infrastruktúrára

Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) február 23-án éjszaka dróntámadást indított a Kalejkino olajszivattyúállomás ellen. Az állomás a Barátság kőolajvezetéket szolgálja ki, amely a világ egyik legnagyobb nyersolaj-hálózata, és naponta közel kétmillió hordó olajat szállít Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül Közép-Európába.

A támadás okozta károk miatt a Transznyefty kénytelen volt napi 250 000 hordóval csökkenteni a nyersolaj-kitermelést, ami további problémákat okozhat az orosz olajexportnak, befolyásolva a szállított olaj mennyiségét és minőségét.

A támadásra az Ukrajna, Szlovákia és Magyarország között fokozódó feszültség közepette került sor, miután Ukrajna leállította a szállításokat az olajvezetéken keresztül. A Kalejkino szivattyútelep tartályai tárolják és kiegyenlítik az olajáramokat, mielőtt továbbszivattyúznák azokat a csővezetéken.

Ukrajna még januárban jelentette, hogy orosz csapás következtében megsérült a Barátság kőolajvezeték, azonban hazánk és Szlovákia szerint a javítások és a vezeték újraindítása politikai zsarolás miatt késik. Kijev ezzel szeretné befolyásolni a közelgő magyar választásokat, hogy a nekik kedvező jelöltet segítsék.