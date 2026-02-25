Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket támadja

A Transznyefty napi 250 000 hordóval csökkentette a nyersolaj-kitermelését, miután az ukránok sikeres dróntámadást hajtottak végre egy szivattyúállomás ellen. Ukrajna támadása nyomán az orosz állami vállalat 250 000 hordóval csökkentette a nyersolaj-kitermelést, az iparági szakértők szerint pedig a következmények messzire vezethetnek – írja a Kyiv Independent.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) február 23-án éjszaka dróntámadást indított a Kalejkino olajszivattyúállomás ellen. Az állomás a Barátság kőolajvezetéket szolgálja ki, amely a világ egyik legnagyobb nyersolaj-hálózata, és naponta közel kétmillió hordó olajat szállít Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül Közép-Európába.
A támadás okozta károk miatt a Transznyefty kénytelen volt napi 250 000 hordóval csökkenteni a nyersolaj-kitermelést, ami további problémákat okozhat az orosz olajexportnak, befolyásolva a szállított olaj mennyiségét és minőségét.
A támadásra az Ukrajna, Szlovákia és Magyarország között fokozódó feszültség közepette került sor, miután Ukrajna leállította a szállításokat az olajvezetéken keresztül. A Kalejkino szivattyútelep tartályai tárolják és kiegyenlítik az olajáramokat, mielőtt továbbszivattyúznák azokat a csővezetéken.
Ukrajna még januárban jelentette, hogy orosz csapás következtében megsérült a Barátság kőolajvezeték, azonban hazánk és Szlovákia szerint a javítások és a vezeték újraindítása politikai zsarolás miatt késik. Kijev ezzel szeretné befolyásolni a közelgő magyar választásokat, hogy a nekik kedvező jelöltet segítsék.
Hazánk az ukránok lépéseire válaszul bejelentett, hogy mindaddig amíg nem indul újra a vezetéken a szállítás Magyarország blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos kérdését az Európai Unióban, beleértve a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is.