Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság vezetéken keresztül

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy Ukrajna fegyverként használja a Barátság kőolajvezetéken történő szállításokat, pontosabban azok leállításával akarja befolyásolni a magyar választások eredményét. Szakértők szerint a Barátság kőolajvezeték célbavétele politikai üzenet Budapestnek és Pozsonynak is. Ukrajna nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, hogy ezzel zsarolja Magyarországot. A MOL kezdeményezte a stratégiai olajkészleteket felszabadítását, így Magyarország ellátása egyelőre biztonságban van.

Ukrajna beavatkozik, tíz napja nem jön olaj Barátság kőolajvezetéken keresztül

Fotó: AFP

Az ukránok számára nem mindegy, hogy hogyan dől el ez a választás. Ezért úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a kampányban […] Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban

– részletezte Orbán Viktor kormányfő, aki arra is kitért, hogy tisztában vannak azzal, hogyan finanszírozzák az ukránok a Fidesz ellenfeleit, és most ilyen körülmények között kell választást nyerniük:

Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk.

A Bloomberg beszámolója szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt közölte: január 27-én orosz találat érte a magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát, ami miatt Magyarország és Szlovákia felé leállt az olajszállítás. A tárcavezető az X közösségi oldalon egy fotót is közzétett a találat utáni állapotokról.

Állítása szerint a képet azért hozta nyilvánosságra, hogy elejét vegye az olajszállítások elmaradása miatti magyar kritikáknak.

A Világgazdaság a Bloomberg beszámolója alapján azt is kiemelte: Kijev szerint a mostani incidens az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadássorozat része volt.

Az ukrán hadsereg az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal olyan eszközhöz nyúlt, amit korábban az ukrán elnök még „cinikus terrortámadásnak” nevezett.

2025 elején Kijev már nyíltan lebegtette, hogy a gáztranzit után az olajszállításokat is elvághatja. Válaszul Magyarország és Szlovákia egyértelművé tette: kész megvétózni az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbítását. A háttértárgyalások végül fordulatot hoztak, Budapest garanciákat kapott Európai Bizottságtól és az ukrán vezetéstől a vezetékek biztonságára. Így a magyar fél nem vétózott, a szankciókat pedig meghosszabbították.

Az Európai Bizottság a 2025. január 27-én kiadott nyilatkozatában megerősítette, hogy a tagállamokat ellátó energiainfrastruktúra integritása biztonsági kérdés az EU számára is, és felszólított minden harmadik országot ennek tiszteletben tartására. Illetve arra is kitért a brüsszeli testület, hogy „kész intézkedéseket hozni a kritikus infrastruktúra, például az elektromos kábelek, valamint az olaj- és gázvezetékek vagy -létesítmények védelme érdekében”.

A Barátság vezeték ügye ezzel lekerült a napirendről – egészen augusztusig, amikor az Ukrajna által végrehajtott harmadik támadás a Barátság kőolajvezeték ellen új szintre emelte a magyar–ukrán feszültséget.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások

Az első támadás tavasszal történt, 2025-ben. Egy ukrán drón becsapódása miatt megsérült a vezeték brjanszki szakasza. Akkor a szállítás ugyan rövid időn belül helyreállt, de figyelmeztető jel volt, hogy Kijev nem riad vissza a régió energia-infrastruktúrájának célba vételétől.

Néhány hét elteltével, tavaly nyár elején újabb csapás érte a rendszert a belgorodi térségben. Az incidens miatt ismét akadozni kezdett a Magyarországra és Szlovákiába tartó kőolajszállítás.

A harmadik támadás minden korábbinál súlyosabbnak bizonyult: az Ukrajna által végrehajtott támadás a Barátság kőolajvezeték ellen új szintre emelte a magyar–ukrán feszültséget.

A vezeték, amelyen keresztül orosz olaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába, kulcsfontosságú az egész térség ellátásában. A támadás időzítése nem volt véletlen: Magyarország akkor jelezte, hogy nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, ezzel pedig nyíltan szembement Kijev terveivel.

Hogyan tovább? Jöhet az Adria-vezeték főpróbája

Már egy ideje nem érkezik olaj az Ukrajnát átszelő Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába sem. A magyar kormány álláspontja szerint az ukránok politikai okok miatt tartanak be Magyarországnak. A Barátság kőolajvezeték leállítása miatt eljöhet az Adria vezeték főpróbája, ezen keresztül jöhet az orosz kőolaj Magyarországra és északi szomszédunkhoz is.