Brüsszel világossá tette, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli helyzetben Ukrajna mellé áll. Szijjártó Péter szerint „az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság”, és Brüsszel az ukrán érdekeket képviseli. Erre példa a vezeték ügyében mutatott tétlenség, Ukrajna gyorsított EU-tagságának támogatása, nem beszélve arról, hogy az Európai Bizottság közleményben szólította fel hazánkat a 90 milliárd eurós hadikölcsön ügyében megszületett megállapodás betartására. Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük arról, hová vezethet hosszú távon az, ha Brüsszel egy tagjelölt ország érdekeit a tagállamokéi elé helyezi.
Január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra. Az Európai Bizottság több tisztviselője – köztük Anna-Kaisa Itkonen is arról beszélt, hogy eszük ágában sincs nyomást gyakorolni Ukrajnára. Szijjártó Péter erre úgy reagált, hogy „az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság”. Siklósi Pétert arról kérdeztük, beszélhetünk-e arról, hogy az Európai Bizottság prioritási sorrendjében Ukrajna bizonyos tagállamok elé került. Arra is kíváncsiak voltunk, amennyiben a bizottság nem lép, milyen mozgástere marad Magyarországnak és Szlovákiának a helyzet rendezésére.

Ukrajna Bizottság: fontosabb Kijev, mint a tagállamok?
Ukrajna Bizottság: fontosabb Kijev, mint a tagállamok? Fotó: AFP

A szakértő szerint minden jel arra utal, hogy az Európai Bizottságnak fontosabb az Ukrajna projekt, mert a föderalistáknak jól jön, ha egy válság alátámasztja az ő politikájukat. Vagyis: több hatalmat a központi európai szerveknek, a bizottságnak és kevesebbet a tagállamoknak. 

Tehát nekik ez a fő célkitűzésük, és ehhez csak fölhasználják az ukrán háborút és Ukrajnát.

Ukrajna arra hivatkozott korábban, hogy a vezeték egy orosz támadásban megsérült, így műszakilag nem alkalmas olaj szállítására. Ezt azonban többen megcáfolták, köztük Szijjártó Péter is. Siklósi Péter kérdésünkre kifejtette: nagy valószínűséggel nem maga a vezeték sérült meg, hanem a közelében található különféle kiegészítő eszközök. Hozzátette: egy műszaki létesítményről van szó, amelyen belül érzékelők működnek. Hozzátette: az oroszok is ezt állítják, a szlovákok is ezt mondják, és a magyar fél is így látja a helyzetet. Emellett – ahogy fogalmazott – közvetett bizonyítékok is rendelkezésre állnak. 

Példaként említette, hogy korábbi esetekben jóval hamarabb sikerült elhárítani a hibát, most viszont azt állítják, hogy nem sikerül megjavítani a rendszert. 

Ez szerinte azt támasztja alá, hogy az ügyet nyomásgyakorlási eszközként kezelik. Úgy véli, ezt egyfelől a magyar kormány álláspontjának megváltoztatására, másfelől pedig – immár inkább – a választásokba való beavatkozásra használják.

Európai Bizottság vagy Ukrajna bizottság?

Az elmúlt időszakban egymást érték az olyan nyilatkozatok, amelyek Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozásáról szóltak. A brüsszeli politikai akaratot jól jelzi Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalása is. „A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot” – mondta Münchenben. Orbán Viktor azonban a magyar érdekeket tartja szem előtt, ezért akadályozza Ukrajna integrációs terveit. Siklósi Péter arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e, hogy a vita tovább éleződik, és ennek az uniós döntéshozatalban is következményei lesznek – vagy Ursula von der Leyen és csapata inkább Magyar Péter győzelmében bízik úgy reagált:

Ursula von der Leyen és csapata jól láthatóan nem csupán bízik ebben, hanem mindent meg is tesz ennek érdekében. 

Álláspontja szerint nemcsak ebben az ügyben, hanem más kérdésekben is – például a migráció területén – Orbán Viktornak és a magyar kormánynak határozott álláspontja van. Hozzátette: olyan álláspontról van szó, amelyről kiderült, hogy Magyarországnak volt igaza, így például a migrációs kérdésben is. Értékelése szerint ezért nyilvánvaló, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy – ha csak lehetséges – más vezesse Magyarországot. Úgy vélte, mára minden illúziónak el kellett múlnia ezzel kapcsolatban.

Az EU aktívan vizsgálja Ukrajna 2027-es csatlakozásának beépítését egy békemegállapodásba is, egy részleges tagság formájában. 

Arra a kérdésre, hogy nem inkább politikai manőver-e ez, amelyet a béke reményébe csomagolnak be, és így próbálják betolni mihamarabb Ukrajnát az Európai Unióba kifejtette: 

Az Európai Unió úgy próbálja beállítani a helyzetet, mintha kizárólag két alternatíva létezne: az egyik a háború korlátlan folytatása, a másik pedig Ukrajna európai uniós csatlakozása. 

Úgy fogalmazott, hogy a döntéshozók meg sem hallják, sőt meg sem akarják fontolni annak lehetőségét, hogy létezhet egy harmadik út is. Hozzátette: ezt a harmadik alternatívát többek között a magyar kormány képviseli, amely szerint egy semleges Ukrajnának kellene léteznie, amely nem tartozik sem Oroszországhoz, sem a Nyugathoz. Álláspontja szerint egy ilyen semleges Ukrajnával Európának stratégiai partnerségi viszonyt kellene kialakítania.

z Európai Parlament jóváhagyta a 90 milliárd eurós közös hitelt Ukrajna támogatására Fotó: AFP

Az Európai Unió és tagállamai 2022. február óta 193,3 milliárd eurót fizettek ki Ukrajnának. 

Összehasonlításképpen Magyarország 2004 és 2024 között – minden forrást és jogcímet összeadva – nettó 73 milliárd euró támogatásban részesült az EU-tól. Idén pedig az Európai Parlament jóváhagyta a 90 milliárd eurós közös hitelt Ukrajna támogatására. 

Az Európai Bizottság közleményben szólította fel hazánkat a megállapodás betartására. Arra a kérdésre, hogy indokolt-e ekkora volumenű pénzügyi és katonai támogatás egy nem uniós tagország számára, miközben több tagállam gazdasági nehézségekkel küzd, valamint, hogy milyen garanciák biztosítják, hogy a kifizetett források felhasználása átlátható és ellenőrizhető marad egy olyan országban, ahol a rendszerszintű korrupció évek óta visszatérő probléma, Siklósi Péter kifejtette: hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió egyes tagállamai részéről ez egyértelmű értékválasztás kérdése. Megfogalmazása szerint 

számukra fontosabb a háború folytatása és Ukrajna támogatása, mint az, hogy ugyanezeket a forrásokat az európai gazdaság élénkítésére, illetve az európai adófizetők életkörülményeinek javítására fordítsák.

A második kérdésre válaszolva azt mondta: semmilyen biztosíték nincs arra, hogy – ahogyan eddig is – a jövőben ne tűnjön el a pénzek jelentős része az ukrajnai korrupció útvesztőiben, és ne magánzsebekben kössön ki.

Ukrajnában a korrupció nem rendszerhiba, hanem a rendszer maga

– fogalmazott. Úgy látja, hogy ez mindig is így működött, és a háború alatt még inkább így működik. Álláspontja szerint semmi kétség nem lehet afelől, hogy a jövőben is ugyanígy fog működni.

 

