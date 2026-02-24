Január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a sérült elemet február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra. Az Európai Bizottság több tisztviselője – köztük Anna-Kaisa Itkonen is arról beszélt, hogy eszük ágában sincs nyomást gyakorolni Ukrajnára. Szijjártó Péter erre úgy reagált, hogy „az Európai Bizottság ma inkább Ukrajna Bizottság”. Siklósi Pétert arról kérdeztük, beszélhetünk-e arról, hogy az Európai Bizottság prioritási sorrendjében Ukrajna bizonyos tagállamok elé került. Arra is kíváncsiak voltunk, amennyiben a bizottság nem lép, milyen mozgástere marad Magyarországnak és Szlovákiának a helyzet rendezésére.

Ukrajna Bizottság: fontosabb Kijev, mint a tagállamok? Fotó: AFP

A szakértő szerint minden jel arra utal, hogy az Európai Bizottságnak fontosabb az Ukrajna projekt, mert a föderalistáknak jól jön, ha egy válság alátámasztja az ő politikájukat. Vagyis: több hatalmat a központi európai szerveknek, a bizottságnak és kevesebbet a tagállamoknak.

Tehát nekik ez a fő célkitűzésük, és ehhez csak fölhasználják az ukrán háborút és Ukrajnát.

Ukrajna arra hivatkozott korábban, hogy a vezeték egy orosz támadásban megsérült, így műszakilag nem alkalmas olaj szállítására. Ezt azonban többen megcáfolták, köztük Szijjártó Péter is. Siklósi Péter kérdésünkre kifejtette: nagy valószínűséggel nem maga a vezeték sérült meg, hanem a közelében található különféle kiegészítő eszközök. Hozzátette: egy műszaki létesítményről van szó, amelyen belül érzékelők működnek. Hozzátette: az oroszok is ezt állítják, a szlovákok is ezt mondják, és a magyar fél is így látja a helyzetet. Emellett – ahogy fogalmazott – közvetett bizonyítékok is rendelkezésre állnak.

Példaként említette, hogy korábbi esetekben jóval hamarabb sikerült elhárítani a hibát, most viszont azt állítják, hogy nem sikerül megjavítani a rendszert.

Ez szerinte azt támasztja alá, hogy az ügyet nyomásgyakorlási eszközként kezelik. Úgy véli, ezt egyfelől a magyar kormány álláspontjának megváltoztatására, másfelől pedig – immár inkább – a választásokba való beavatkozásra használják.