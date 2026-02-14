Ukrán vezető ismerte el: Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásán dolgozik

Hírlevél
Viacheslav Potapenko, egy ukrán kutatóintézet igazgatóhelyettese egy videóban arról beszélt, hogy az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen, miközben támogatja a magyar ellenzéket. Szerinte amennyiben kormányváltás történne Magyarországon, megnyílhatna az út Ukrajna részleges uniós csatlakozása előtt.
UkrajnaBrüsszelOrbán Viktorkampány

Nyilvánosságra került egy videó, amelyben Viacheslav Potapenko, egy ukrán kutatóintézet igazgatóhelyettese arról beszél, hogy az Európai Unió és Ukrajna azért folytat kampányt a jelenlegi magyar kormány ellen, hogy annak leváltásával elősegítsék Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen (Fotó: AFP)
Az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen (Fotó: AFP)

A szakember elmondta: 

Nehéz megmondani, mi fog történni ezúttal, mert az EU konszolidáltan küzd ellene információs szinten és nem csak (információs szinten) támogatja az ellenzéket, és ennek megfelelően úgy tartják, hogy az ellenzéknek komoly esélye van a győzelemre, és akkor Magyarország megszavaz majd valamilyen lehetséges részleges ukrán EU-csatlakozást.

Potapenko arról is beszélt, hogy Orbán Viktor személyét illetően figyelemmel kísérik a fejleményeket, mert az Európai Unió „komolyan veszi” a kérdést. 

Az EU valóban aktívan háborút folytat. Vagy inkább információs kampányt folytat ellene, és Ukrajna is aktívan folytat egyet. És, nos, eléggé lehetséges, hogy Orbán nem fog tudni újraválasztást nyerni

– tette hozzá.

Orosz-ukrán háború
