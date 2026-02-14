Nyilvánosságra került egy videó, amelyben Viacheslav Potapenko, egy ukrán kutatóintézet igazgatóhelyettese arról beszél, hogy az Európai Unió és Ukrajna azért folytat kampányt a jelenlegi magyar kormány ellen, hogy annak leváltásával elősegítsék Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen (Fotó: AFP)

A szakember elmondta:

Nehéz megmondani, mi fog történni ezúttal, mert az EU konszolidáltan küzd ellene információs szinten és nem csak (információs szinten) támogatja az ellenzéket, és ennek megfelelően úgy tartják, hogy az ellenzéknek komoly esélye van a győzelemre, és akkor Magyarország megszavaz majd valamilyen lehetséges részleges ukrán EU-csatlakozást.

Potapenko arról is beszélt, hogy Orbán Viktor személyét illetően figyelemmel kísérik a fejleményeket, mert az Európai Unió „komolyan veszi” a kérdést.

Az EU valóban aktívan háborút folytat. Vagy inkább információs kampányt folytat ellene, és Ukrajna is aktívan folytat egyet. És, nos, eléggé lehetséges, hogy Orbán nem fog tudni újraválasztást nyerni

– tette hozzá.

Le conflit entre Orban et Zelensky menace de bloquer le chemin de l'Ukraine vers l'UE - Berliner Zeitung



Un conflit aigu s'intensifie entre Orban et Zelensky au sujet de l'adhésion de Kiev à l'Union européenne.



Budapest s'oppose ouvertement à une adhésion accélérée de l'Ukraine… pic.twitter.com/hkzOniitiD — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) February 14, 2026

Akkora létszámhiánnyal küzdenek az ukrán fegyveres erők, hogy a toborzók már minden eszközt bevetnek, hogy minél több embert sikerüljön elhurcolniuk és a frontra küldeniük. A kényszersorozás brutalitása miatti felháborodás azonban a kétségbeesésből egyre inkább a düh felé löki az ukrán lakosságot.

Az egyik a közösségi médiában keringő videón az látható, hogy Kijevben négy toborzó ráncigálja a szó szerint az életéért küzdő áldozatukat, akit végül legyűr a túlerő. A szerencsétlen férfit bezsuppolják egy fehér kisbuszba, és számára a következő állomás feltehetően az egyik kiképzőközpont, majd a front pokla lesz.

Újabb „önkéntes” – írta a videó mellé keserűen annak feltöltője.