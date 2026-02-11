Ukrajna már biztos benne: Magyar Péter követni fogja Brüsszel akaratát

Magabiztosan beszélt egy videóban Szerhij Szidorenko ukrán elemző, az Európai Pravda főszerkesztője arról, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése esetén Ukrajna meg fogja találni vele a közös hangot még a kényes kérdésekben is.

Mint Szidorenko fogalmazott, hogy az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, hogy folyjanak a csatlakozási tárgyalások.

Magyar Péter számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is

– emelte ki a főszerkesztő.

Három fontos oka is van annak, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, még az olyan, Magyarország érdekeivel nyilvánvalóan ellentétes kezdeményezések kapcsán sem, mint Ukrajna európai uniós csatlakozása – hívta fel a figyelmet korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Az első ezek közül, hogy Magyar Péter eddig mindent megszavazott, ami Ursula von der Leyennek és körének fontos volt. Másodsorban „fogják a mentelmi jogával”.

Harmadsorban meg azért, mert a mögötte álló mozgalom és média a pénzének a jelentős részét onnan kapja. Így azért nehéz nemet mondani

– mutatott rá a frakcióvezető.

Egy másik alkalommal Kocsis Máté arról beszélt, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak gyakorlatilag nincs választása Ukrajna kérdésében.

Azzal, hogy a Tisza Párt belépett az EPP-be, azt is vállalta, hogy minden Ukrajna számára fontos döntést támogatni fognak: tagfelvételi eljárásban, finanszírozásban

– hívta fel a figyelmet.

Azt pedig maguk az ukránok is elismerik, hogy Orbán Viktornak az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos ellenérvei jogosak.

Amikor Orbán azt mondja, hogy szenvedni fognak Ukrajna EU-csatlakozásától, nem hazudik

– mondta egy videóban Tarasz Zahorodnij ukrán politológus, aki a továbbiakban azt fejtegette, hogyan tolódnának el az erőviszonyok az EU-ban az állig felfegyverzett Ukrajna felé, illetve, hogy a háborúban álló ország elsősorban pénzcsapként tekint az Európai Unióra.