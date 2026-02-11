Ukrajna már biztos benne: Magyar Péter követni fogja Brüsszel akaratát

Hírlevél
Félelmetes és egyben felháborító állításokat fogalmazott meg az egyik elismert ukrán elemző. Szerhij Szidorenko szavait hallgatva úgy tűnik, az ukránok nyeregben érzik magukat azzal kapcsolatban, hogy amennyiben Magyar Péter kerül hatalomra, Magyarországon Ukrajna szava fog érvényesülni.
ukrajnatisza pártmagyar pétereurópai unió

Magabiztosan beszélt egy videóban Szerhij Szidorenko ukrán elemző, az Európai Pravda főszerkesztője arról, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése esetén Ukrajna meg fogja találni vele a közös hangot még a kényes kérdésekben is.

Ukrajna biztos abban, hogy Magyar Péter követi a brüsszeli irányvonalat az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban
Ukrajna biztos abban, hogy Magyar Péter követi a brüsszeli irányvonalat az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban (Fotó: AFP)

Mint Szidorenko fogalmazott, hogy az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, hogy folyjanak a csatlakozási tárgyalások.

Magyar Péter számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is

– emelte ki a főszerkesztő.

Három fontos oka is van annak, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, még az olyan, Magyarország érdekeivel nyilvánvalóan ellentétes kezdeményezések kapcsán sem, mint Ukrajna európai uniós csatlakozása – hívta fel a figyelmet korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Az első ezek közül, hogy Magyar Péter eddig mindent megszavazott, ami Ursula von der Leyennek és körének fontos volt. Másodsorban „fogják a mentelmi jogával”.

Harmadsorban meg azért, mert a mögötte álló mozgalom és média a pénzének a jelentős részét onnan kapja. Így azért nehéz nemet mondani

– mutatott rá a frakcióvezető.

Egy másik alkalommal Kocsis Máté arról beszélt, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak gyakorlatilag nincs választása Ukrajna kérdésében.

Azzal, hogy a Tisza Párt belépett az EPP-be, azt is vállalta, hogy minden Ukrajna számára fontos döntést támogatni fognak: tagfelvételi eljárásban, finanszírozásban 

– hívta fel a figyelmet.

Azt pedig maguk az ukránok is elismerik, hogy Orbán Viktornak az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos ellenérvei jogosak.

Amikor Orbán azt mondja, hogy szenvedni fognak Ukrajna EU-csatlakozásától, nem hazudik

– mondta egy videóban Tarasz Zahorodnij ukrán politológus, aki a továbbiakban azt fejtegette, hogyan tolódnának el az erőviszonyok az EU-ban az állig felfegyverzett Ukrajna felé, illetve, hogy a háborúban álló ország elsősorban pénzcsapként tekint az Európai Unióra.

