Ukrajna demográfiai krízissel néz szembe

Az orosz-ukrán háború a katonai veszteségek tekintetében borzalmas emberi tragédia, azonban a halottak száma csak egy mélyebb probléma egyik része. Ukrajna demográfiai katasztrófával néz szembe, miután a konfliktus megtépázta az egyébként is alacsony születésszámokat, a lakosság hormonháztartása pedig szintén a háború borzalmairól árulkodik – írja a CNN.

Ukrajna demográfia katasztrófája nem ér véget a háborúval

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A háború emberi veszteségeit nehéz lenne összeszámolni, azonban ami még ennél is nehezebb lesz a konfliktus nyomán kialakult demográfiai válság hatásainak a felmérése. Ukrajna a kontinens országaihoz hasonlóan alacsony születésszámokkal küzdött már a háború kitörése előtt is, azonban ezen természetesen a konfliktus nem segített.

„Ez katasztrófa” – így jellemezte az ország demográfiai helyzetét Ella Libanova, a vezető ukrán demográfiakutató.

Libanova szerint Ukrajna a háború kezdete óta körülbelül 10 millió embert veszített. Olyanokat, akiket megöltek, esetleg elhagyták az országot, vagy az orosz megszállás alatt álló területeken élnek. És bár az ország születési aránya évek óta csökken – ami egy általános tendencia egész Európában –, mostanra gyakorlatilag összeomlott.

Ezt az ukrán állam is realizálta és egy programot kezdeményeztek, aminek keretében az ukrán katonák lefagyaszthatják spermájukat, arra az esetre ha elesnének, vagy terméketlenné válnának a fronton.

Ez azonban még csak a probléma egyik fele. A női lakosság – és különösen a fronton szolgáló nők – egy részénél is maradandó meddőség alakulhat ki, ez pedig egy összetett folyamat következménye. A folyamatos stressz negatívan hat a termékenységre a szakértők szerint, ugyanis a hormonháztartás ilyenkor felborul.

„A saját szememmel látom. Több szövődményt, több rendellenességet, több nehézséget látunk a terhesség kihordásában” – nyilatkozta Valerij Zukin, egy ukrán klinika vezető orvosa.

Ukrajna nem hozza nyilvánosságra az áldozatok számát, de egy amerikai székhelyű agytröszt, a Center for Strategic and International Studies januárban közzétett jelentése szerint 100 000 és 140 000 közötti számú ukrán halt meg a négy évvel ezelőtti teljes körű invázió kezdete óta. A demográfiai problémát azonban még egy esetleges béke sem fogja megoldani.

