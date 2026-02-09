Az újabb orosz támadások után összeroppanhat Ukrajna energiarendszere

Az orosz erők február 8–9. éjszaka támadássorozatot hajtottak végre, amely során rakéta- és dróntcsapások értek több Ukrajna több városát is. Odessza nagyszabású dróntámadás célpontja volt, a helyi tisztviselők pedig város lakóinfrastruktúráját ért károkról számoltak be – jelentette a The Kyiv Independent.

Az orosz támadások tovább súlyosbították az amúgy is katasztrófális állapotban lévő Ukrajna helyzetét

Fotó: AFP

Az Ukrán Légierő jelentése szerint orosz drónok közelítették meg Odesszát február 9-én 0:30 körül. A Suspilne műsorszolgáltató több robbanásról számolt be a városban.

Az Odesszai Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Szerhij Liszak közölte, hogy tűz ütött ki egy többszintes épület tetején, és hozzátette, hogy a támadás során megsérült egy gázvezeték. Autótüzekről is érkeztek jelentések a városból. Liszak hozzátette, hogy az orosz dróntámadás következtében legalább egy ember életét vesztette Odesszában.

Korábban ugyanezen az éjszakán az orosz erők által indított ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben. A robbanásokról először körülbelül 17:30-kor érkeztek jelentések. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko megerősítette a támadást, a hatóságok pedig arra szólították fel a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

A támadást követően Kijev egyik kerületében a tervezettnél korábban megszűnt az áramszolgáltatás. A ukrán főváros elleni rakétatámadás kimenetele nem volt teljesen egyértelmű, és nem állt rendelkezésre információ arról, hogy milyen célpontokat érhettek találatok. Az Ukrán Légierő nem sokkal 21:30 előtt feloldotta a ballisztikus rakétákra vonatkozó riasztást.

Russians launched a massive drone strike on Odesa. Reports indicate there are dead and injured‼️ pic.twitter.com/IoiyB4DhGH — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 9, 2026

Az újabb támadások Oroszország, Ukrajna energiarendszere elleni folyamatos offenzívája alatt történtek, amely súlyosan megrongálta az ország elektromos hálózatát, és fagyos hőmérséklet mellett hosszú áramkimaradásokat okozott.

Korábban, február 8-án az Ukrenerho állami hálózatüzemeltető közölte, hogy Ukrajna energiarendszere továbbra is súlyos terhelés alatt áll, és az orosz erők február 7-én éjszaka végrehajtott nagyszabású támadása után az atomerőművek részben leváltak az elektromos hálózatról.

Az egyik legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol a lakosok több napon át naponta mindössze másfél–két órányi áramellátást kaptak. A február 7-i támadás egy újabb hideghullám előtt történt, a következő napokban a hőmérséklet várhatóan mínusz 19 Celsius-fokra csökken a fővárosban, ami tovább terheli az energiarendszert.