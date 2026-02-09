Az újabb orosz támadások után összeroppanhat Ukrajna energiarendszere

Az orosz erők február 8–9. éjszaka támadássorozatot hajtottak végre, amely során rakéta- és dróntcsapások értek több Ukrajna több városát is. Odessza nagyszabású dróntámadás célpontja volt, a helyi tisztviselők pedig város lakóinfrastruktúráját ért károkról számoltak be – jelentette a The Kyiv Independent.
Az Ukrán Légierő jelentése szerint orosz drónok közelítették meg Odesszát február 9-én 0:30 körül. A Suspilne műsorszolgáltató több robbanásról számolt be a városban.
Az Odesszai Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Szerhij Liszak közölte, hogy tűz ütött ki egy többszintes épület tetején, és hozzátette, hogy a támadás során megsérült egy gázvezeték. Autótüzekről is érkeztek jelentések a városból. Liszak hozzátette, hogy az orosz dróntámadás következtében legalább egy ember életét vesztette Odesszában.
Korábban ugyanezen az éjszakán az orosz erők által indított ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben. A robbanásokról először körülbelül 17:30-kor érkeztek jelentések. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko megerősítette a támadást, a hatóságok pedig arra szólították fel a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken.
A támadást követően Kijev egyik kerületében a tervezettnél korábban megszűnt az áramszolgáltatás. A ukrán főváros elleni rakétatámadás kimenetele nem volt teljesen egyértelmű, és nem állt rendelkezésre információ arról, hogy milyen célpontokat érhettek találatok. Az Ukrán Légierő nem sokkal 21:30 előtt feloldotta a ballisztikus rakétákra vonatkozó riasztást.
Az újabb támadások Oroszország, Ukrajna energiarendszere elleni folyamatos offenzívája alatt történtek, amely súlyosan megrongálta az ország elektromos hálózatát, és fagyos hőmérséklet mellett hosszú áramkimaradásokat okozott.
Korábban, február 8-án az Ukrenerho állami hálózatüzemeltető közölte, hogy Ukrajna energiarendszere továbbra is súlyos terhelés alatt áll, és az orosz erők február 7-én éjszaka végrehajtott nagyszabású támadása után az atomerőművek részben leváltak az elektromos hálózatról.
Az egyik legsúlyosabb helyzet Kijevben alakult ki, ahol a lakosok több napon át naponta mindössze másfél–két órányi áramellátást kaptak. A február 7-i támadás egy újabb hideghullám előtt történt, a következő napokban a hőmérséklet várhatóan mínusz 19 Celsius-fokra csökken a fővárosban, ami tovább terheli az energiarendszert.