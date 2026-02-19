Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Hírlevél
Újabb súlyos és példátlan kijelentéseket tett egy ukrán politológus a magyar miniszterelnökről. Mikola Davidjuk egy nyilatkozatában „putyini ördögnek” nevezte Orbán Viktort, és azt állította: nem elegendő a kormányfő leváltása, hanem vizsgálatot kell indítani ellene, amelynek végén börtönbe kell kerülnie.
UkrajnafenyegetOrbán Viktorbörtönpolitológus

Ukrajna továbbra is fenyegetőzik. Mikola Davidjuk szerint először politikai vereséget kell mérni a magyar miniszterelnökre, ezt követően pedig felelősségre vonásnak kell következnie.

Ukrajna
Mikola Davidjuk ukrán politológus (Forrás: Facebook/Mikola Davidjuk)

Ukrajna börtönnel fenyegeti Orbán Viktort

El kell érni, hogy vereséget szenvedjen, majd vizsgálatnak kell következnie és börtönbe kell kerülnie

– mondta az ukrán politológus.

Ha az ő újságíróik nem akarják kivizsgálni, akkor az ügyeket majd kivizsgálják a mieink vagy az európaiak de ennek a „putyini ördögnek” börtönben a helye nem pedig a miniszterelnöki székben

– összegezte Mikola Davidjuk.

Zelenszkij kitünteti Karaszt (Fotó: Ellenpont)

Korábban az ukrán hadsereg őrnagya, arról beszélt, hogy percek alatt szállná meg Magyarországot a 128-as dandár. Közösségi oldalán azon gúnyolódik, hogy az erre vonatkozó gondolatait pedig nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni.

 

