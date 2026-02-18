Ukrajna gyorsítósávon lenne az EU tagja

Az ukrán miniszterelnök-helyettes egy német lapnak beszélt róla, hogy a szabályokat megkerülve csatlakozna Ukrajna az Európai Unióhoz. Ukrajna tervét, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt, valamint a DK is támogat azonban a magyar kormány elutasítja, az Országgyűlésnek pedig már be is nyújtottak egy javaslatot.

Ukrajna egyértelművé tette, hogy megkerülné a szabályokat, ehhez pedig lennének akik asszisztálnának

Az ukrán politikus a Handelsblatt számára arról beszélt, hogy a béketárgyalások során Ukrajna továbbra sem hajlandó lemondani területekről, véleménye szerint pedig további nyomásgyakorlás szükséges Oroszországgal szemben. Kacska emellett azonban azt is elárulta, hogy Ukrajna a szabályokat megkerülve szeretne belépni az Európai Unióba, akár már jövőre.

A miniszterelnök-helyettes szerint természetes, hogy a csatlakozásnak megvannak a maga kritériumai, azonban Ukrajna nem ér rá arra, hogy tíz évet várjon annak bebizonyítására, hogy az ország megfelel az európai szabványoknak.

Lényegében ezzel az ukrán politikus elismerte, hogy fel kívánják rúgni a játékszabályokat, amit egyébként a háborúpárti vezetők is támogatnak. Magyar Péter és a Tisza Párt már kezdetek óta az Európai Néppárt és Manfred Weber kottájából játszik, a német politikus pedig már többször is világossá tette, hogy elkötelezett Ukrajna gyorsított felvétele és további támogatása mellett.

Magyarország nem kér Ukrajna tervéből

A magyar kormány már többször is jelezte, hogy nem fogja engedni a gyorsított ukrán csatlakozást, miután az Európai Uniós tagságnak mindig és minden körülmények között érdemeken kell alapulni. Emellett természetesen azt a tényt sem lehet elhanyagolni, hogy egy háborúban álló ország felvételével a háborút is felvennénk a közösség soraiba.

Nemrég a kormánypártok ennek okán Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyet Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter terjesztett elő.

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll, és a felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.

Az indítvány szerint az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

Magyar Péter nem tud nemet mondani

Habár a Tisza Párt elnöke többször is igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy Ukrajna csatlakozása ellen van, azonban nyilatkozataiból egyértelműen kiderül, hogy a Brüsszelből érkező kérésekre nem tud és nem is akar majd nemet mondani.