Felháborító! A Politico publikálta az 5 lépéses Zelenszkij-tervet

Az Európai Unió példátlan terven dolgozik, amely már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna részleges csatlakozását a közösséghez – még azelőtt, hogy Kijev teljes mértékben végrehajtaná az összes szükséges reformot. A Politico által megszerzett információk szerint a brüsszeli döntéshozók gyorsítanak: céljuk, hogy Ukrajnát végleg az EU-hoz kössék, és távol tartsák Moszkva befolyásától.
Ukrajna uniós tagsága mindenek felett. A kezdeményezés gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. A terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén (Fotó: AFP/Yves Herman)

A modellt informálisan „fordított bővítésnek” nevezik, és Emmanuel Macron francia elnök korábbi, többsebességes Európáról szóló elképzeléseire is emlékeztet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan sürgeti a 2027-es dátum rögzítését, mert szerinte ez biztonsági garanciát jelentene Kijev számára – különösen egy esetleges békemegállapodás részeként Oroszországgal.

Ukrajna „előre felkészítése” a tagságra

Brüsszel már most informális útmutatást ad Kijevnek a csatlakozási tárgyalások úgynevezett „klasztereivel” kapcsolatban. A hatból eddig háromról kaptak részletes iránymutatást, és márciusban újabb területeken kezdődhet meg a munka. Az uniós tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozzák: reformok nélkül nem lesznek valódi „rövidítések”.

A legnagyobb kihívást jelentő körülmények ellenére, a folyamatos orosz agresszió közepette Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit

– nyilatkozta a brüsszeli lapnak Marilena Raouna, az EU Tanácsának elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese. A március 3-i találkozó célja ennek a támogatásnak a megerősítése lesz – tette hozzá.

Marilena RAOUNA during the General Affairs Council the meeting of European affairs ministers in the European Council an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 17th of december. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Marilena Raouna, az EU Tanácsának elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Az úgynevezett „EU light” státusz létrehozása

A Bizottság több modellt vizsgál, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna fokozatosan kapjon jogokat és kötelezettségeket. A cél nem a követelmények enyhítése, hanem egy erős politikai üzenet küldése: az EU kiáll Kijev mellett. 

A tervnek azonban vannak ellenzői – különösen Németország –, amely attól tart, hogy ez két kategóriájú tagságot hozna létre.

Bár Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna nem fogadja el a másodrangú EU-státuszt, nyitott lehet valamire, ami kodifikálja az ország EU-ba vezető útját, mielőtt a blokk teljes jogú tagja lesz – mondta egy Kijev gondolkodásmódját ismerő tisztviselő.

Várakozás Orbán Viktor távozására

Ukrajna felvételéhez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása kell, ezt azonban jelenleg a magyar kormány blokkolja. Brüsszel ezért árgus szemmel figyeli a magyar választásokat. 

A Bizottság és az uniós fővárosok az áprilisi magyar választásokra tekintenek, és Orbán vétójának megkerülésére is törekednek.

Ha Orbán Viktor veszít, az ellenzéki Tisza párt vezetője, Magyar Péter akár irányváltást is hozhat, ismeri el a brüsszeli lap.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A „Trump-kártya” kijátszása

Ha Orbán Viktor marad, az Európai Unió abban bízik, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorolhat rá. A magyar miniszterelnök szoros szövetségese, és a magyar választások előtt is támogatja őt az Egyesült Államok elnöke. 

Miután Ukrajna 2027-ig tartó uniós csatlakozását a háború lezárását célzó 20 pontos javaslattervezetbe foglalták, azt remélik, hogy Trump felhívja Budapestet a megállapodás megkötése érdekében. Nemrégiben Zelenszkij is utalt erre a reményre.

Trumpot Brüsszel kulcsszereplőnek látja egy ukrajnai békemegállapodásban, amelybe a 2027-es EU-csatlakozást is beépítenék.

This handout photograph taken and released on March 8, 2024, by the Press Office of the Hungarian Prime Minister, shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and former US President and Republican presidential candidate, Donald Trump during their meeting at Trump's Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida. (Photo by ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PRESS OFFICE OF THE HUNGARIAN PRIME MINISTER" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Végső megoldás: Magyarország szavazati jogának felfüggesztése

Ha minden más kudarcot vall, Brüsszel előveheti a hetes cikkely szerinti eljárást, amely végső esetben megfoszthatja Magyarországot a szavazati jogától. 

Ezt egyelőre senki sem sürgeti, de több diplomata szerint „teljesen reális” forgatókönyv.

Összességében Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években közelebb hozzák az EU-hoz – még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között.

 

