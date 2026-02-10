Felháborító! A Politico publikálta az 5 lépéses Zelenszkij-tervet

Ukrajna uniós tagsága mindenek felett. A kezdeményezés gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. A terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén (Fotó: AFP/Yves Herman)

A modellt informálisan „fordított bővítésnek” nevezik, és Emmanuel Macron francia elnök korábbi, többsebességes Európáról szóló elképzeléseire is emlékeztet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan sürgeti a 2027-es dátum rögzítését, mert szerinte ez biztonsági garanciát jelentene Kijev számára – különösen egy esetleges békemegállapodás részeként Oroszországgal.

Ukrajna „előre felkészítése” a tagságra

Brüsszel már most informális útmutatást ad Kijevnek a csatlakozási tárgyalások úgynevezett „klasztereivel” kapcsolatban. A hatból eddig háromról kaptak részletes iránymutatást, és márciusban újabb területeken kezdődhet meg a munka. Az uniós tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozzák: reformok nélkül nem lesznek valódi „rövidítések”.

A legnagyobb kihívást jelentő körülmények ellenére, a folyamatos orosz agresszió közepette Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit

– nyilatkozta a brüsszeli lapnak Marilena Raouna, az EU Tanácsának elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese. A március 3-i találkozó célja ennek a támogatásnak a megerősítése lesz – tette hozzá.

Marilena Raouna, az EU Tanácsának elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Az úgynevezett „EU light” státusz létrehozása

A Bizottság több modellt vizsgál, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna fokozatosan kapjon jogokat és kötelezettségeket. A cél nem a követelmények enyhítése, hanem egy erős politikai üzenet küldése: az EU kiáll Kijev mellett.

A tervnek azonban vannak ellenzői – különösen Németország –, amely attól tart, hogy ez két kategóriájú tagságot hozna létre.

Bár Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna nem fogadja el a másodrangú EU-státuszt, nyitott lehet valamire, ami kodifikálja az ország EU-ba vezető útját, mielőtt a blokk teljes jogú tagja lesz – mondta egy Kijev gondolkodásmódját ismerő tisztviselő.