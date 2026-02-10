Felháborító! A Politico publikálta az 5 lépéses Zelenszkij-tervet

Ukrajna uniós tagsága mindenek felett. A kezdeményezés gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. A terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.
A modellt informálisan „fordított bővítésnek” nevezik, és Emmanuel Macron francia elnök korábbi, többsebességes Európáról szóló elképzeléseire is emlékeztet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan sürgeti a 2027-es dátum rögzítését, mert szerinte ez biztonsági garanciát jelentene Kijev számára – különösen egy esetleges békemegállapodás részeként Oroszországgal.
Ukrajna „előre felkészítése” a tagságra
Brüsszel már most informális útmutatást ad Kijevnek a csatlakozási tárgyalások úgynevezett „klasztereivel” kapcsolatban. A hatból eddig háromról kaptak részletes iránymutatást, és márciusban újabb területeken kezdődhet meg a munka. Az uniós tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozzák: reformok nélkül nem lesznek valódi „rövidítések”.
A legnagyobb kihívást jelentő körülmények ellenére, a folyamatos orosz agresszió közepette Ukrajna felgyorsítja reformtörekvéseit
– nyilatkozta a brüsszeli lapnak Marilena Raouna, az EU Tanácsának elnökségét betöltő Ciprus Európa-ügyi miniszterhelyettese. A március 3-i találkozó célja ennek a támogatásnak a megerősítése lesz – tette hozzá.
Az úgynevezett „EU light” státusz létrehozása
A Bizottság több modellt vizsgál, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna fokozatosan kapjon jogokat és kötelezettségeket. A cél nem a követelmények enyhítése, hanem egy erős politikai üzenet küldése: az EU kiáll Kijev mellett.
A tervnek azonban vannak ellenzői – különösen Németország –, amely attól tart, hogy ez két kategóriájú tagságot hozna létre.
Bár Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna nem fogadja el a másodrangú EU-státuszt, nyitott lehet valamire, ami kodifikálja az ország EU-ba vezető útját, mielőtt a blokk teljes jogú tagja lesz – mondta egy Kijev gondolkodásmódját ismerő tisztviselő.
Várakozás Orbán Viktor távozására
Ukrajna felvételéhez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása kell, ezt azonban jelenleg a magyar kormány blokkolja. Brüsszel ezért árgus szemmel figyeli a magyar választásokat.
A Bizottság és az uniós fővárosok az áprilisi magyar választásokra tekintenek, és Orbán vétójának megkerülésére is törekednek.
Ha Orbán Viktor veszít, az ellenzéki Tisza párt vezetője, Magyar Péter akár irányváltást is hozhat, ismeri el a brüsszeli lap.
A „Trump-kártya” kijátszása
Ha Orbán Viktor marad, az Európai Unió abban bízik, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorolhat rá. A magyar miniszterelnök szoros szövetségese, és a magyar választások előtt is támogatja őt az Egyesült Államok elnöke.
Miután Ukrajna 2027-ig tartó uniós csatlakozását a háború lezárását célzó 20 pontos javaslattervezetbe foglalták, azt remélik, hogy Trump felhívja Budapestet a megállapodás megkötése érdekében. Nemrégiben Zelenszkij is utalt erre a reményre.
Trumpot Brüsszel kulcsszereplőnek látja egy ukrajnai békemegállapodásban, amelybe a 2027-es EU-csatlakozást is beépítenék.
Végső megoldás: Magyarország szavazati jogának felfüggesztése
Ha minden más kudarcot vall, Brüsszel előveheti a hetes cikkely szerinti eljárást, amely végső esetben megfoszthatja Magyarországot a szavazati jogától.
Ezt egyelőre senki sem sürgeti, de több diplomata szerint „teljesen reális” forgatókönyv.
Összességében Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években közelebb hozzák az EU-hoz – még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között.