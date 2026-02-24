Hírlevél
Ukrajna

Négy év háború után – romba dőlt sorsok és szétszakított családok Ukrajnában

20 perce
Olvasási idő: 9 perc
Az orosz–ukrán háború immár négy éve tart. Egy egész generáció számára a szirénák hangja a mindennapok részévé vált, ugyanúgy, mint máshol az iskolakezdést jelző csengő. A térképeken mozgó frontvonalak és a politikai nyilatkozatok mögött valódi emberi sorsok húzódnak: családok, amelyek egyik napról a másikra veszítették el addigi életüket.
Ukrajna mindennapjai. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) nyilvántartásai szerint a konfliktus kezdete óta emberek milliói kényszerültek elmenekülni. Gyakori, hogy az édesanyák a gyerekekkel külföldön keresnek menedéket, miközben az apák otthon maradnak. 

Ukrajna
Egy Kijevből menekülő ukrán család a vonaton (Fotó: Kunihiko Miura/Yomiuri/AFP)

A családok élete két korszakra szakadt: a béke idejére és a háború éveire.

Az HRMMU adatai szerint több mint 15 ezer civil vesztette életét, és több mint 41 ezren sérültek meg. A gyermekáldozatok száma különösen megrendítő: legalább 766 kiskorú halt meg, több mint 2500 megsérült.

People bring flowers and toys en masse to a playground in Kryvyi Rih, Ukraine, on April 6, 2025, where nine children die in a Russian ballistic missile strike. The attack on the residential neighborhood claims 20 lives in total. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
Virágok és játékok az ukrajnai Krivij Rihben található játszótéren 2025. április 6-án, ahol kilenc gyermek halt meg egy orosz ballisztikus rakétatámadásban (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

2025-ben ismét emelkedett a polgári áldozatok száma: több mint 2200 halálos áldozat és 12 ezer sérült robbanófegyverek következtében. A támadások nemcsak katonai célpontokat érnek. Donyeck térségében egy nyugdíjasokat érő rakétacsapás 25 ember életét oltotta ki. Krivij Rih egyik lakóövezetében legalább húsz civil, köztük gyerekek haltak meg, amikor lakóházakat ért találat.

Amikor a menekülés is végzetes

2026 januárjában a Szumi megyei Hrabovszkében egy házaspár úgy döntött, elhagyja otthonát az előre nyomuló harcok miatt. Hosszú ideig pincében húzták meg magukat, végül útnak indultak. Az 52 éves Valentyinát dróncsapás érte, férje kétségbeesetten próbálta elvonszolni a hóban segítségért. 

Nem jutott azonban messzire. Egy újabb drón csapott le rájuk, amely szó szerint darabokra tépte Valentyina testét – a nő azonnal életét vesztette.

Gyermekkor légiriadó alatt

Az UNICEF becslése szerint mintegy másfél millió gyermek tapasztalta meg közvetlenül a háború következményeit – legyen szó menekülésről, traumáról vagy családi veszteségről. 

Sokan hónapokat töltöttek óvóhelyeken.

Egy kijevi édesanya gyermekével az óvóhelyen (Fotó: Képernyőkép)

Egy kijevi édesanya szerint az esti készülődés ma már nem a meséről, hanem a túlélésről szól: víz, elemlámpa, iratok előkészítése. A gyerekek reflexszerűen indulnak a pincébe, amikor megszólal a riasztás. 

Egy kisfiú rajzán tankok és füst gomolyog az iskola fölött – a háború a gyermeki képzeletbe is beférkőzött.

Ukrajna valósága: hideg falak között

A támadások az energiahálózatot sem kímélik. Az Amnesty International jelentései szerint családok maradtak hosszú időre áram és fűtés nélkül a tél közepén. Sokan kabátban alszanak, meleg vízzel töltött palackokkal próbálják átvészelni az éjszakát.

A sötétségben a legegyszerűbb tevékenységek is nehézzé váltak: főzni, tanulni vagy akár tisztálkodni is komoly kihívás. A mindennapok bizonytalansága állandó feszültséget jelent.

Az észak-ukrajnai Irpin neve mára a pusztítás egyik szimbóluma. Családok tértek vissza szétlőtt otthonaikba, hogy csak romokat találjanak. Egy apa úgy fogalmazott: a házból szinte semmi nem maradt, csupán a családi fényképalbum.

LVIV, UKRAINE - MAY 28: People near the graves of Ukrainian soldiers killed in the Russian-Ukrainian war at Lychakiv Cemetery during Heroes' Day in Lviv, Ukraine on May 28, 2023. Heroes' Day is an annual holiday in Ukraine, established in honor of Ukrainian soldiers - fighters for independent cathedral Ukrainian state. Due to the Russian-Ukrainian war, this year, first of all, the fighters for the independence of Ukraine who were killed in it were honored. People came to the burial of soldiers at the Lychakiv cemetery. Also, in the garrison church of the holy apostles Peter and Paul, they prayed for the heroes killed in this war. The temple also held a "Letter without an answer" campaign - when everyone could write words of thanks to the fallen soldiers. A small concert with patriotic songs performed by children and a military band was held near the monument to Taras Shevchenko. Pavlo Palamarchuk / Anadolu Agency (Photo by Pavlo Palamarchuk / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Emberek az orosz-ukrán háborúban elesett ukrán katonák sírjainál a Licsakivi temetőben (Fotó: Anadolu/AFP/Pavlo Palamarchuk)

A civilek személyes beszámolóit a Museum of Civilian Voices gyűjti össze. Több mint 130 ezer történet őrzi a háború emberi oldalát – az első robbanást, az elhagyott otthonokat, az eltűnt szeretteiket.

Közösségek széthullása

Az UNHCR adatai alapján milliók élnek külföldön menekültként. Egy nyugat-ukrajnai pedagógus arról számolt be, hogy tanítványai közül sokan Lengyelországból, Németországból vagy Csehországból kapcsolódnak be az online órákba. A tananyag ugyanaz, a körülmények azonban bizonytalanok.

KYIV, UKRAINE - SEPTEMBER 16: Ukrainian students study in a shelter as fierce battles rage in the east and south of Ukraine, many Ukrainian children go to classrooms in a show of resilience despite the ongoing threat of indiscriminate Russian missile strikes that have hit civilian infrastructure in normally quiet cities, in Kyiv, Ukraine on September 16, 2022. Many schools are offering a dual-format where children can also resume education online at the request of their parents. Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency (Photo by Gian Marco Benedetto / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Ukrán kisiskolások tanulnak egy óvóhelyen (Fotó: Anadolu/AFP/Gian Marco Benedetto)

A Nemzetközi Vöröskereszt helyi vezetője szerint alig akad olyan család Ukrajnában, amelyet ne érintett volna közvetlenül a háború – halál, sérülés vagy az otthon elvesztése formájában.

Négy év elteltével a konfliktus már jóval több, mint fegyveres összecsapás. Mély, nehezen gyógyuló seb az ukrán nemzet lelkén. A statisztikák mögött arcok vannak: gyerekek, akik a pincében rajzolnak, szülők, akik romok között keresik múltjuk maradékát, idősek, akik kabátban alszanak a fűtetlen lakásokban. 

A háború nemcsak rombol – átírja egy ország mindennapjait és jövőjét is.

 

