Négy év háború után – romba dőlt sorsok és szétszakított családok Ukrajnában

Ukrajna mindennapjai. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) nyilvántartásai szerint a konfliktus kezdete óta emberek milliói kényszerültek elmenekülni. Gyakori, hogy az édesanyák a gyerekekkel külföldön keresnek menedéket, miközben az apák otthon maradnak.

Egy Kijevből menekülő ukrán család a vonaton (Fotó: Kunihiko Miura/Yomiuri/AFP)

A családok élete két korszakra szakadt: a béke idejére és a háború éveire.

Az HRMMU adatai szerint több mint 15 ezer civil vesztette életét, és több mint 41 ezren sérültek meg. A gyermekáldozatok száma különösen megrendítő: legalább 766 kiskorú halt meg, több mint 2500 megsérült.

Virágok és játékok az ukrajnai Krivij Rihben található játszótéren 2025. április 6-án, ahol kilenc gyermek halt meg egy orosz ballisztikus rakétatámadásban (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

2025-ben ismét emelkedett a polgári áldozatok száma: több mint 2200 halálos áldozat és 12 ezer sérült robbanófegyverek következtében. A támadások nemcsak katonai célpontokat érnek. Donyeck térségében egy nyugdíjasokat érő rakétacsapás 25 ember életét oltotta ki. Krivij Rih egyik lakóövezetében legalább húsz civil, köztük gyerekek haltak meg, amikor lakóházakat ért találat.

Amikor a menekülés is végzetes

2026 januárjában a Szumi megyei Hrabovszkében egy házaspár úgy döntött, elhagyja otthonát az előre nyomuló harcok miatt. Hosszú ideig pincében húzták meg magukat, végül útnak indultak. Az 52 éves Valentyinát dróncsapás érte, férje kétségbeesetten próbálta elvonszolni a hóban segítségért.

Nem jutott azonban messzire. Egy újabb drón csapott le rájuk, amely szó szerint darabokra tépte Valentyina testét – a nő azonnal életét vesztette.

Russian terror against civilians. A Ukrainian couple was killed by a Russian drone while trying to evacuate from the village of Hrabovske, relatives said. Valerii and Valentyna Klochkov had lived in a cellar for over a month after Russian forces entered the village on December… pic.twitter.com/cp81rBMaAa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

Gyermekkor légiriadó alatt

Az UNICEF becslése szerint mintegy másfél millió gyermek tapasztalta meg közvetlenül a háború következményeit – legyen szó menekülésről, traumáról vagy családi veszteségről.

Sokan hónapokat töltöttek óvóhelyeken.

Egy kijevi édesanya gyermekével az óvóhelyen (Fotó: Képernyőkép)

Egy kijevi édesanya szerint az esti készülődés ma már nem a meséről, hanem a túlélésről szól: víz, elemlámpa, iratok előkészítése. A gyerekek reflexszerűen indulnak a pincébe, amikor megszólal a riasztás.

Egy kisfiú rajzán tankok és füst gomolyog az iskola fölött – a háború a gyermeki képzeletbe is beférkőzött.

Shocking moment as a russian ‘Molniya’ drone struck an apartment building in Kharkiv today ‼️



Pure and simple terrorism with no military goals. Bloody russian terrorists bastards‼️ pic.twitter.com/U7DxnjTQ0x — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 25, 2026

Ukrajna valósága: hideg falak között

A támadások az energiahálózatot sem kímélik. Az Amnesty International jelentései szerint családok maradtak hosszú időre áram és fűtés nélkül a tél közepén. Sokan kabátban alszanak, meleg vízzel töltött palackokkal próbálják átvészelni az éjszakát.

A sötétségben a legegyszerűbb tevékenységek is nehézzé váltak: főzni, tanulni vagy akár tisztálkodni is komoly kihívás. A mindennapok bizonytalansága állandó feszültséget jelent.

Az észak-ukrajnai Irpin neve mára a pusztítás egyik szimbóluma. Családok tértek vissza szétlőtt otthonaikba, hogy csak romokat találjanak. Egy apa úgy fogalmazott: a házból szinte semmi nem maradt, csupán a családi fényképalbum.