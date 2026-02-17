Ukrajna független nemzetként való túlélése továbbra is nyitott kérdés – figyelmeztetett Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere. A kilencedik emeleti irodájában, a hatalmas kijevi városháza épületében, zöld katonai stílusú öltözékben, nyilatkozott Klicsko a Financial Timesnak. Elmondta, hogy a kritikus infrastruktúrát érő folyamatos orosz légicsapások a katasztrófa szélére sodorták az ukrán fővárost. Két hónapja felerősödtek az orosz rakéta- és dróntámadások, amik miatt a lakosság áram-, fűtés- és vízhiánnyal küzd a rendkívül kemény, -20 fokos télben. Az ukrán elnök azzal vádolta a polgármestert, hogy nem készítette fel megfelelően Kijevet az elmúlt több mint egy évtized legkeményebb telére, míg Klicsko visszautasította a vádakat. Civil szervezetek az elnök mellé álltak, és azzal vádolták a polgármestert, hogy nem tesz eleget. Egy ezen a héten közzétett nyílt levélben 17 nem kormányzati szervezet aggodalmát fejezte ki Kijev vezetésével kapcsolatban. Oroszország ballisztikus rakétái túlterhelték Ukrajna légvédelmét, amelyek közül Zelenszkij szerint sok kifogyott a lőszerekből. Az ukrán elnök az európai szövetségeseket hibáztatja a hiányosságokért, amelyek lehetővé tették, hogy Oroszország megbénítsa Ukrajna kritikus infrastruktúráját.

Vitalij Klicsko szerint Ukrajna túlélése továbbra is nyitott kérdés

Fotó: AFP

Kijevben is folyamatos zajlanak a javítási munkálatok, de az ismétlődő csapások újra és újra tönkreteszik a helyreállított rendszereket. Ukrajna mára országos áramhiánnyal küzd, ezért az európai partnerek generátorokat és humanitárius segítséget adnak. Az országban a hatóságok 1500 menedékközpontot hoztak létre, ahol van fűtés és étellel, valamint internet kapcsolattal várják a civileket. A háború borzalmai folytatódnak, Orbán Viktor vezetésével Magyarország kimarad belőle és az USA is támogatja a magyar békepolitikát.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, hogy ezzel zsarolja Magyarországot. Ez egy nyílt beavatkozás a magyar választási kampányba. A MOL kezdeményezte a stratégiai olajkészleteket felszabadítását, így Magyarország ellátás egyelőre biztonságban van.

Az ukránok számára nem mindegy, hogy hogyan dől el ez a választás. Ezért úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a kampányban […] Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban

– részletezte a magyar kormányfő, aki arra is kitért, hogy tisztában vannak azzal, hogyan finanszírozzák az ukránok a Fidesz ellenfeleit, és most ilyen körülmények között kell választást nyerniük:

Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk.

Brit és német katonai vezetők közös felhívásban sürgetik eközben a közvéleményt, hogy készüljön fel az Oroszországgal vívandó háború lehetőségére és az ezzel járó költségekre. Richard Knighton, az Egyesült Királyság védelmi vezérkari főnöke, és Carsten Breuer, Németország védelmi vezérkari főnöke szerint Oroszország katonai fókusza határozottan nyugat felé tolódott el. A két vezető hangsúlyozta, hogy

nemcsak Európa két legnagyobb katonai költségvetésű országának haderejét képviselik, hanem egy olyan Európa hangját is, amelynek most szembe kell néznie a biztonságával kapcsolatos kellemetlen igazságokkal.

Jelentős vonakodás tapasztalható a brit és a német választók körében azzal kapcsolatban, hogy újabb áldozatot vállaljanak a felfegyverkezés érdekében, még akkor is, ha mindkét országban a többség úgy véli, hogy a következő öt évben nagy valószínűséggel kitörhet a harmadik világháború. Nagy-Britannia legalább hat új lőszergyárat épít, amelyek egy folyamatosan működő képességet fognak biztosítani a lőszerkészletek biztosítására.