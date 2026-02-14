Újabb fenyegetés érkezett: Ukrajna egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget

Makszim Neszvitalov ukrán politológus egy nyilatkozatban arról beszélt, hogy egy esetleges konfliktus esetén akár Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja is elegendő lenne a Magyar Honvédség legyőzéséhez.

Újabb fenyegetés érkezett Ukrajna részéről (Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij)

Elég lenne Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja ahhoz, hogy a magyar honvédségből ne sok minden maradjon. Ha valóban hadüzenetről lenne szó. És ez semmilyen módon nem a képességek lebecsülése. Ljasko úr egy vagány figura, ehhez nem fér kétség

– jelentette ki.

Az aknaszlatinai nagyközségből kaptuk az értesítést, hogy egy 36 éves magyar ember halt meg, akit édesanyja várt volna otthon. Most már sajnos hiába – tájékoztatott pénteken Szijjártó Péter.

Természetesen a család számára a kormány az ilyenkor szokásos támogatást eljuttatja. Most már közel száz olyan magyar emberről tudunk, aki meghalt a háborúban

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a friss eset is jól mutatja, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a béketeremtés érdekében, valamint itt lenne az ideje, hogy „Brüsszel végre abbahagyja az aknamunkát, amelyet az amerikai béketörekvésekkel szemben folytat”.

Minden egyes nap újabb szenvedést hoz Ukrajnában, minden egyes nap újabb halottakat hoz, és most már sajnos minden egyes nap újabb és újabb kárpátaljai magyar áldozatról kell, hogy beszámoljak. Itt az ideje ennek a háborúnak véget vetni

– összegzett.

A közösségi médiában, a Telegramon ismét megjelent egy videó az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen az látható, hogy az út szélén több egyenruhás igazoltat egy férfit. A helyszínen rendőrautók is parkolnak, valamint egy fehér furgon, amely a férfi elszállítására vár.

Kényszersorozás Ukrajnában (Forrás: Telegram)

A videón az látszik, hogy az illetőt az intézkedés során körbeveszik és igazoltatják. A környéken forgalom halad, az intézkedés nyílt utcán zajlik.

Az elmúlt időszakban több hasonló felvétel is megjelent az interneten, amelyek szerint Ukrajnában kemény fellépéssel visznek el férfiakat a toborzóhatóság emberei.