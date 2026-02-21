Ukrán szakértő: Magyar Pétert ültetnék a miniszterelnöki székbe – videó

Artem Bronzsukov politológus, a Politika Analitikai Központ igazgatóhelyettese egy videóban arról beszélt, hogy szerinte a magyar és a nemzetközi cégek is Magyar Péter mögé álltak. Úgy fogalmazott: Magyarország új időszak elé nézhet egy „megújuló” Európai Unióban, amelynek Ukrajna is a része lehet. Bronzsukov szerint egy ilyen fordulat után a budapesti–kijevi viszony látványosan javulna. Állítása szerint a két ország nemcsak jobb kapcsolatokat építhetne ki, hanem közös politikai célok mentén működne együtt az Európai Unió átalakításán és megerősítésén.
Az Európai Unió szerinte fordulóponthoz érkezett. Úgy látja, Brüsszelben most egy új korszak körvonalazódik, és ez a magyar belpolitikai erőviszonyokra is hatással lehet. A politológus arról is beszélt, hogy olvasott olyan értesüléseket, miszerint München után az európai szereplők úgy döntöttek, egyelőre nem támadják nyíltan a hivatalban lévő magyar miniszterelnököt. Ennek ellenére azt állítja, hogy
Franciaország, Németország és még Nagy-Britannia is politikai és titkosszolgálati szinten vizsgál minden lehetőséget a kormányváltás érdekében.
Úgy fogalmazott: „Európa-párti fiataloknak” kellene átvenniük a helyét, mert Orbán – állítása szerint – nemcsak Ukrajna számára jelent problémát, hanem az Európai Unió fejlődését is fékezi. Véleménye szerint a magyarországi választási térkép meglehetősen egyszerű.
Az ukrán elemző lesajnálta Orbán Viktor támogatóit is
Szerinte a középfokú végzettséggel rendelkezők, a falvakban élők, illetve az alacsonyabb jövedelmű emberek támogatják a magyar miniszterelnököt, mert bizonyos értelemben nincs lehetőségük jólétben élni. A folytatásban azt állította, hogy „Orbán populista jelszavai a jótékonyságra épülnek”. Hozzátette ugyanakkor: ha a nagyvárosokat nézzük, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a saját vállalkozást vezetők, a globális világ részét képező emberek „mind a jelenlegi miniszterelnök ellen szólalnak fel”.
Úgy fogalmazott: „Orbán Viktor távozása a miniszterelnöki posztról nagy plusz lenne Ukrajna számára”, mert – állítása szerint – Orbán „a fő antagonistájuk”.
Hozzátette: „Baba Yaga minden kezdeményezés ellen van”, a szankcióktól kezdve egészen Ukrajna európai uniós csatlakozásáig. Szerinte, ha „nem lenne ilyen ellenségük”, hanem egy szomszédos partnerük lenne – amely feltehetően Magyarország lehetne, ha Péter Magyar hatalomra kerül –, közvetlen politikai előnyökkel járna. Ilyennek nevezte például az Európai Unióhoz való csatlakozást.
Azt mondta: „Kijev és Budapest barátsága mindkét fél számára előnyös lenne”, gazdasági és politikai értelemben egyaránt lendületet adna mindkét oldalnak.
Hangsúlyozta, hogy „nagyon fontos a gazdasági láncok kiépítése is”, és szerinte az együttműködés kilátásai „meglehetősen szélesek”. Úgy fogalmazott, hogy „mindkét oldalon minden adekvát erő” tisztában van azzal: egy erős magyar–ukrán partnerség sokkal kedvezőbb lenne annál, „amit Orbán alatt látunk”. Szerinte Orbán Viktor nem Magyarország érdekeit képviseli, hanem a támogatóit szolgálja. Úgy fogalmazott, hogy ezek a támogatók pénzzel és olajjal tartják fenn a rendszerét, miközben szemben állnak az európai civilizációval, és azon dolgoznak, hogy gyengítsék azt.
Magyar Pétert ültetnék a miniszterelnöki székbe
Tegnap Makszim Nesvitalov ukrán politológus is nyíltan Orbán Viktor választási vereségét sürgette, és kijelentette: Magyarország jelenlegi miniszterelnöke szerinte nemcsak Ukrajnának, hanem egész Európának árt.