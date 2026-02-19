Hírlevél
Ukrajna

Meghalt egy brazil önkéntes Ukrajnában

Súlyos vádakat fogalmazott meg egy oknyomozó riport az Ukrajnában harcoló külföldi önkéntesek egyik egységével kapcsolatban. A Kyiv Independent beszámolója szerint egy 28 éves brazil férfi 2025. december 28-ról 29-re virradó éjszaka halt meg Kijevben, miután állítólag brutális „fegyelmezésnek” vetették alá egységén belül.
Ukrajna sötét titkai. Bruno Gabriel Leal da Silva egy brazil vezetésű alakulat, az Advance nevű formáció jelöltje volt. Az egység az ukrán katonai hírszerzés, a HUR alá tartozik, és a Nemzetközi Légió részeként működik. 

Ukrajna
Bruno Gabriel Leal da Silva, brazil önkéntes 28 évesen halt meg Ukrajnában (Forrás: Instagram)

A riport szerint az Advance parancsnoka a brazil Leanderson Paulino, akit több volt beosztottja azzal vádol, hogy tudott a rendszeres bántalmazásokról, sőt egyes esetekben részt is vett bennük, írja a The Kyiv Independent.

Megkötözték, verték, a hóban találták meg

A megszólaló volt katonák szerint Leal da Silva nem rendelkezett harci tapasztalattal, és még nem is írta alá hivatalos szerződését. Állításuk szerint a férfi aznap este kimenőt kapott, alkoholt fogyasztott, majd késve tért vissza a bázisra, ami sértette az egység szigorú szabályait. Elmondásuk alapján először bokszkesztyűben kellett verekednie egy másik katonával, de akkor még nem volt sérült. Később azonban egy kisebb helyiségbe – a beszámolók szerint „konténernek” nevezett szobába – vitték, ahol mintegy 40 percen keresztül verték.

Többen azt állították, hogy sikolyokat hallottak, de nem mertek közbelépni.

Másnap reggel a férfi holttestét a hóban találták meg, felsőtestén súlyos sérülésekkel, csuklóján kötél nyomaival. A hatóságok megerősítették a halálesetet, és vizsgálatot indítottak, de az igazságügyi boncolás részleteit nem hozták nyilvánosságra.

„Ez nem hadsereg, hanem maffia”

A cikkben megszólaló volt tagok szerint az Advance egységben rendszeresek voltak a brutális fegyelmezési módszerek. A vádak között szerepel verés, vízbefojtás-szerű kihallgatás, égési sérülések okozása, elektromos sokkolás, hideg vízzel való leöntés, valamint megalázó bánásmód és szexuális jellegű bántalmazás is.

Egyikük úgy fogalmazott:

Ez nem katonai fegyelem volt, hanem maffiamódszer.

Mások szerint a szabályszegők vagy azok, akik el akarták hagyni az egységet, csoportos verések áldozatai lettek. Több beszámoló szerint az egység tagjait nem engedték szabadon mozogni, útlevelüket elvették, és nem minden esetben kapták meg a hivatalos ukrán katonai igazolványt.

Egy videófelvétel látható, a brazil vezetésű ukrán fegyveres egység tagjának bántalmazása (Fotó: Advance)

Ukrajnában vizsgálat indult, Brazília is megszólalt

Az ukrán hatóságok előzetes nyomozást indítottak, a HUR pedig belső vizsgálatot ígért. A brazil külügyminisztérium közölte: Leal da Silva néhány nappal halála előtt e-mailben panaszt tett a kijevi brazil konzulátusnál, azt állítva, hogy egységében bántalmazzák, és elvették az útlevelét.

A konzulátus arra kérte, tegyen hivatalos panaszt feletteseinél, illetve jelezte, hogy új úti okmányt kaphat, ha személyesen megjelenik – erre azonban már nem került sor.

A brazil hatóságok korábban figyelmeztették állampolgáraikat, hogy ne csatlakozzanak külföldi hadseregekhez, és emlékeztettek arra is, hogy külföldön elkövetett súlyos bűncselekmények miatt Brazíliában is felelősségre vonhatók. 

Bruno csak haza akart menni Brazíliába. Ennyit akart

– idézte az egyik volt bajtársát a lap.


 

 

Orosz-ukrán háború
