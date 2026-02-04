Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

A 24-es csatorna egyik műsorában interjút készítettek Tarasz Zahorodnij ukrán politológussal, aki Ukrajna európai integrációjáról, valamint az Európai Unióval fennálló együttműködés gyakorlati kérdéseiről fejtette ki álláspontját. A beszélgetésben az uniós csatlakozás körüli viták mellett hangsúlyosan megjelent az európai támogatások és a gazdasági kapcsolatok szerepe is.

Ukrajna: az országnak pénzre és piacra van szüksége Európától (Fotó: AFP)

Zahorodnij a műsorban úgy fogalmazott: Ukrajna szempontjából elsődleges kérdés az európai pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés és az uniós piacok megnyitása, mégpedig több évre előre kiszámítható, stabil rendszerben. Állítása szerint mindez nem feltétlenül függ össze közvetlenül az Európai Unióhoz való formális csatlakozással.

A politológus érvelése szerint a csatlakozásról szóló viták gyakran „formai” jellegűek, miközben Ukrajna számára a „tartalom” a meghatározó: vagyis az, hogy Európa milyen konkrét támogatást tud nyújtani a háborús körülmények között működő állam számára.

A beszélgetésben ennek részeként említette az ukrán hadsereg fenntartásához és a hadiipar működtetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, amelyeket – szavai szerint – ideális esetben akár öt évre előre garantált módon kellene biztosítani. Emellett az európai piacokhoz való hozzáférést is kulcskérdésként jelölte meg, több évre szóló időtávban.

Kritika az európai döntéshozatalról

A műsor során Zahorodnij bírálta az európai döntéshozatal működését is. Megfogalmazása szerint az uniós politikát sok esetben nyilatkozatok és deklarációk jellemzik, miközben ezekhez nem mindig társulnak gyors és kézzelfogható intézkedések. A beszélgetésben különböző európai példák kerültek szóba, amelyek – értelmezése szerint – azt mutatják, hogy Ukrajna biztonságát érintő kérdésekben visszatérő probléma a határozott döntések hiánya.

A műsorban felidézték azt is, hogy

Friedrich Merz a közelmúltban technikailag kivitelezhetetlennek nevezte Ukrajna 2027-es európai uniós csatlakozását. Ez a kijelentés a beszélgetésben összefüggésbe került a magyar belpolitikai folyamatokkal is.

Ennek kapcsán szóba került Orbán Viktor – a kampányidőszakon belüli – Ukrajnával kapcsolatos kijelentései. A műsorban ugyanakkor arra is utaltak, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Tisza Párt és Magyar Péter támogatottsága meghaladja a kormánypártét, ami a megszólalók szerint hozzájárulhat a kérdés politikai hangsúlyosságához.