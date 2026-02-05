Ott a segítség, mégis megfagynak az ukránok – videó

Ukrajna szerint a túléléshez legalább egymilliárd dollár értékű energetikai támogatásra van szükség. Szövetségesei jelentős mennyiségű berendezést adományoztak, köztük gázturbinákat, mobil erőműveket és kapcsolt energiatermelő egységeket. Ezek közül azonban számos eszköz hosszú ideje kihasználatlanul áll, mivel nem sikerült őket hálózatra kapcsolni vagy üzembe helyezni.
A késedelmek okai összetettek: bonyolult projekttervek, szigorú biztonsági előírások, pénzügyi nehézségek és az energetikai szakemberek hiánya egyaránt lassítják a folyamatot – írja a Kyiv Independent.
Az Ukrajnát érintő mozgósítás miatt jelentős munkaerőhiány alakult ki, így kevesebb szakember áll rendelkezésre az összetett berendezések telepítésére és működtetésére. Több esetben az is gondot okozott, hogy az adományozott eszközökhöz nem érkezett teljes műszaki támogatás, vagy hiányoztak bizonyos alkatrészek.
A helyi önkormányzatok és állami-önkormányzati cégek gyakran nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal, forrással és menedzsmentképességgel a korszerű berendezések hatékony üzemeltetéséhez. Emellett pontos nyilvántartás sincs arról, mennyi berendezés áll kihasználatlanul, illetve ezek pontosan hol találhatók, ami tovább nehezíti a helyzet kezelését.
Bár a kormány már korábban is tudott a problémákról, érdemi intézkedések csak korlátozottan történtek.
A helyzet súlyosságára akkor derült igazán fény, amikor Oroszország 2025 őszén újraindította tömeges támadásait, és az áramszünetek bevezetésekor kiderült, hogy számos adományozott eszköz nem működik.
Szakértők szerint sürgősen szükség van egy átfogó eszközleltárra, központi koordinációra és egy digitális adatbázisra, amely segítené a problémák azonosítását és megoldását. A cél nem a felelősök büntetése, hanem annak biztosítása, hogy a már rendelkezésre álló eszközök mielőbb működőképessé váljanak, és Ukrajna hatékonyabban tudjon reagálni az energetikai támadások következményeire.