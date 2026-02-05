Ott a segítség, mégis megfagynak az ukránok – videó

Ukrajna szerint a túléléshez legalább egymilliárd dollár értékű energetikai támogatásra van szükség. Szövetségesei jelentős mennyiségű berendezést adományoztak, köztük gázturbinákat, mobil erőműveket és kapcsolt energiatermelő egységeket. Ezek közül azonban számos eszköz hosszú ideje kihasználatlanul áll, mivel nem sikerült őket hálózatra kapcsolni vagy üzembe helyezni.

Ukrajna súlyos energiaválságba került (Fotó: AFP)

A késedelmek okai összetettek: bonyolult projekttervek, szigorú biztonsági előírások, pénzügyi nehézségek és az energetikai szakemberek hiánya egyaránt lassítják a folyamatot – írja a Kyiv Independent.

Az Ukrajnát érintő mozgósítás miatt jelentős munkaerőhiány alakult ki, így kevesebb szakember áll rendelkezésre az összetett berendezések telepítésére és működtetésére. Több esetben az is gondot okozott, hogy az adományozott eszközökhöz nem érkezett teljes műszaki támogatás, vagy hiányoztak bizonyos alkatrészek.

Today, Amb. Conlon joined Deputy PM Oleksiy Kuleba & the diplomatic community at Darnytska CHP that used to provide heat to some 500,000 Kyiv residents. 20 Russian missiles since the start of the heating season - 5 yesterday alone - have caused devastating damage. pic.twitter.com/H2AFn1lcK2 — Embassy of Ireland in Ukraine (@IrlEmbUkraine) February 4, 2026

A helyi önkormányzatok és állami-önkormányzati cégek gyakran nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal, forrással és menedzsmentképességgel a korszerű berendezések hatékony üzemeltetéséhez. Emellett pontos nyilvántartás sincs arról, mennyi berendezés áll kihasználatlanul, illetve ezek pontosan hol találhatók, ami tovább nehezíti a helyzet kezelését.

This is what Darnytska CHP in Kyiv looks like after russian attacks.



500,000 people without heat.

1,129 apartment buildings freezing.



Five ballistic missiles fired on February 3.



It’s +5°C in my sister’s room while it’s −20°C outside.



Western silence is complicity. pic.twitter.com/8a5el2UXv2 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) February 4, 2026

Bár a kormány már korábban is tudott a problémákról, érdemi intézkedések csak korlátozottan történtek.

A helyzet súlyosságára akkor derült igazán fény, amikor Oroszország 2025 őszén újraindította tömeges támadásait, és az áramszünetek bevezetésekor kiderült, hogy számos adományozott eszköz nem működik.

Kyiv under attack. Residential buildings are burning. Multiple Russian missiles entering Ukrainian airspace. I hear Shaheds being downed right overhead. pic.twitter.com/e7VHzadhfx — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 3, 2026

Szakértők szerint sürgősen szükség van egy átfogó eszközleltárra, központi koordinációra és egy digitális adatbázisra, amely segítené a problémák azonosítását és megoldását. A cél nem a felelősök büntetése, hanem annak biztosítása, hogy a már rendelkezésre álló eszközök mielőbb működőképessé váljanak, és Ukrajna hatékonyabban tudjon reagálni az energetikai támadások következményeire.