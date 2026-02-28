Teljes kudarccal végződött Ukrajna fegyveres erőinek kísérlete, hogy megszilárdítsák védelmi vonalaikat Zelene település térségében – számolt be róla a TASSZ orosz hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva.

Ukrajna „Hartia” dandárjának katonái (Fotó: NurPhoto via AFP)

A kijevi vezetés a helyzet stabilizálása érdekében a hátországból vezényelte át a Nemzeti Gárda 13. operatív dandárjának, a „Hartia” néven ismert alakulatnak az egységeit. Azonban az orosz „Észak” hadseregcsoport erői komplex tűzcsapással még azelőtt megsemmisítették az érkező „élőerőt és technikai eszközöket”, mielőtt az ukrán erősítés érdemben beavatkozhatott volna a harcokba.

A jelentések szerint a végzetes összecsapásra Neszkucsne falu közelében került sor. Az ukrán parancsnokság nagy reményeket fűzött ehhez az átcsoportosításhoz – emelte ki a hírügynökség forrása. A fronton harcoló, kimerült ukrán katonáknak azt ígérték, hogy tapasztalt, különleges kiképzésben részesült egységek érkeznek a segítségükre.

A nyugati kiképzést kapott „Hartia” dandár kiiktatása komoly veszteséget jelenthet az ukránok számára.

Mint arról korábban beszámoltunk, egyre több nyugati katonai vezető ismeri el, hogy a katonai realitások egyáltalán nem tükrözik a fősodratú média által tálalt optimista képet az ukrán „győzelmi esélyekről”. Markus Reisner osztrák ezredes, katonai szakértő szerint a nyugati média „minden apró szalmaszálba belekapaszkodik”, hogy „tölgyfának állítsa be” azt, miközben a valóságban Ukrajna súlyos problémákkal küzd, az orosz hadigépezet pedig lassan, de biztosan őrli fel az ellenállást.