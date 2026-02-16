Ukrajna továbbra is kritikus helyzetben

Az elmúlt hetekben az orosz haderő több sikeres támadást is végrehajtott az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. A támadások következtében több ezren maradtak áram és fűtés nélkül, és habár a károk egy részét a jelentések szerint sikerült elhárítani, Ukrajna továbbra is sebezhető – írja az Euromaidan Press.
A legutóbbi, február 12-én történt orosz támadás számos kritikus rendszert megrongált. A becslések szerint Kijevben 2600 lakóépület maradt áram és fűtés nélkül, miután az oroszok a Dnyeper jobb és bal partján is célba vettek energetikai létesítményeket. A támadás során több kisebb településen is keletkezett kár a lakóépületekben.
Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko közösségi oldalán arról számolt be, hogy 2500 háztartásban már helyreállt az ellátás, azonban a maradék száz háztömb helyreállítása a Darniszkaja hőerőmű súlyos kárai miatt jelenleg nem lehetséges.
Az erőmű még február 6-án sérült meg egy rakétatámadás során, a károk pedig olyan mértékűek voltak, hogy a szakértők már akkor arról beszéltek, hogy megbecsülni sem lehet a helyreállítás idejét.
Ukrajna továbbra is sebezhető
Oroszország az év kezdetén több súlyos támadást is intézett az ukrán energetikai létesítmények ellen. A támadások hatékonyságát pedig jól bizonyítja, hogy Ukrajna szinte egész területén akadtak gondok az ellátással. Több ezren maradtak fűtés és áram nélkül, miközben a kinti hőmérséklet akár a mínusz húsz fokot is elérte.
Az amerikai elnök, Donald Trump korábban arra kérte az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint, hogy a rendkívüli hidegre való tekintettel egy hétre szüntesse be az energetikai infrastruktúra támadását.
Az orosz elnök eleget tett a kérésnek, azonban a károk olyan súlyosak voltak, hogy az ukrán szakemberek szerint még legalább egy hét fegyvernyugvásra lett volna szükség a károk kijavításához.
A javítások idejére több sátrat is felállítottak a hatóságok azok számára, akik fűtés nélkül maradtak. Jelenleg ugyan sikerült a károk nagy részét elhárítani, azonban az elmúlt hetek megmutatták, hogy a sebezhetőség továbbra is fennáll, a tél pedig még bőven nem ért véget.