Ukrajna továbbra is kritikus helyzetben

Az elmúlt hetekben az orosz haderő több sikeres támadást is végrehajtott az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. A támadások következtében több ezren maradtak áram és fűtés nélkül, és habár a károk egy részét a jelentések szerint sikerült elhárítani, Ukrajna továbbra is sebezhető – írja az Euromaidan Press.

Ukrajna továbbra is sebezhető, de a hibák egy részét sikerült kijavítani

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A legutóbbi, február 12-én történt orosz támadás számos kritikus rendszert megrongált. A becslések szerint Kijevben 2600 lakóépület maradt áram és fűtés nélkül, miután az oroszok a Dnyeper jobb és bal partján is célba vettek energetikai létesítményeket. A támadás során több kisebb településen is keletkezett kár a lakóépületekben.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko közösségi oldalán arról számolt be, hogy 2500 háztartásban már helyreállt az ellátás, azonban a maradék száz háztömb helyreállítása a Darniszkaja hőerőmű súlyos kárai miatt jelenleg nem lehetséges.

Az erőmű még február 6-án sérült meg egy rakétatámadás során, a károk pedig olyan mértékűek voltak, hogy a szakértők már akkor arról beszéltek, hogy megbecsülni sem lehet a helyreállítás idejét.

Russia continues to strike Ukraine's energy system during the cold winter days. Critical damage to Kyiv’s Darnytsia Thermal Power Plant from one of Russia’s attacks is so severe that restoring service will be impossible for months.



Over 1,000 multi-story residential buildings… pic.twitter.com/avIPBQiNRL — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 9, 2026

Ukrajna továbbra is sebezhető

Oroszország az év kezdetén több súlyos támadást is intézett az ukrán energetikai létesítmények ellen. A támadások hatékonyságát pedig jól bizonyítja, hogy Ukrajna szinte egész területén akadtak gondok az ellátással. Több ezren maradtak fűtés és áram nélkül, miközben a kinti hőmérséklet akár a mínusz húsz fokot is elérte.

Az amerikai elnök, Donald Trump korábban arra kérte az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint, hogy a rendkívüli hidegre való tekintettel egy hétre szüntesse be az energetikai infrastruktúra támadását.

Az orosz elnök eleget tett a kérésnek, azonban a károk olyan súlyosak voltak, hogy az ukrán szakemberek szerint még legalább egy hét fegyvernyugvásra lett volna szükség a károk kijavításához.

Freezing Kyiv residents seek warmth in trains and tents.



Elderly people sat in heated train carriages, families living in freezing apartment blocks ate dinner in heated tents on the street, and one animal shelter took in stray cats at risk of dying from the cold… pic.twitter.com/2CnI6KDzCR — AFP News Agency (@AFP) January 23, 2026

A javítások idejére több sátrat is felállítottak a hatóságok azok számára, akik fűtés nélkül maradtak. Jelenleg ugyan sikerült a károk nagy részét elhárítani, azonban az elmúlt hetek megmutatták, hogy a sebezhetőség továbbra is fennáll, a tél pedig még bőven nem ért véget.