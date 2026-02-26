Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Ezt látnia kell!

Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

Ukrajna

Oroszország kombinált légitámadással söpört végig Ukrajna városain

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország széleskörű rakéta és drón támadást indított Ukrajna több városa ellen. Kijevből, Harkivból, Zaporizzsjából és Kirvij Rihből érkeztek jelentések, miszerint lakóházak, civil infrastruktúrához tartozó épületetek is megsérültek az akció során. A hatóságok beszámolója alapján több tucat ember sérült meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúlégi csapásOroszország

Oroszország egy kombinált akció keretén belül hajtott végre támadást Ukrajna több városa ellen. A beérkező jelentések alapján az érintett településeken több lakóépület, civil infrastruktúrához kapcsolódó épület rongálódott meg vagy gyulladt ki. A beszámolók több tucat sérültről és halálos áldozatokról is szóltak.

Oroszország kombinált légitámadással söpört végig Ukrajna városain
Oroszország kombinált légitámadással söpört végig Ukrajna városain
Fotó: AFP

Helyi idő szerint hajnali 4:00 óra körül történtek az első robbanások Ukrajna fővárosában, miközben az ukrán légvédelmi rendszerek több beérkező célpontot hatástalanított – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadja a várost, és arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken, amíg a légiriadó véget nem ér.

Vitalij Klicsko polgármester megerősítette, hogy a légvédelem működésben van a városban, és figyelmeztette a lakosokat, hogy maradjanak biztonságos helyen, amíg az elfogások folytatódnak. Figyelőcsatornák arról is beszámoltak, hogy orosz stratégiai repülőgépekről további rakétákat indíthattak, ami arra utal, hogy újabb csapások következhetnek. Kijevben a károkról vagy áldozatokról egyelőre nem állt rendelkezésre azonnali információ. 

A hatóságok később több kijevi kerületben is károkról számoltak be. A Holoszijivszkij kerületben egy magántulajdonban lévő ingatlannál tüzet jelentettek, míg a Pecserszkij kerületben egy kétszintes lakóház gyulladt ki a támadást követően.

Harkivban a tisztviselők közölték, hogy Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre 17 drón és két rakéta bevetésével, amelyek a város több kerületét is eltalálták. A helyi hatóságok szerint a Sevcsenkivszkij, a Kijevszkij, a Szaltivszkij és a Szlobidszkij kerület is találatot kapott.

A támadásban megrongálódott egy lakótoronyház, és legalább kilenc ember megsérült – közölte Oleg Szinyehubov kormányzó. A közeli Raj-Olenivka települést is találat érte, így a Harkivi területen az összes érintett helyszínen a sérültek száma legalább 14-re emelkedett, köztük egy gyermek is.

Zaporizzsjában a regionális kormányzó, Ivan Fedorov arról számolt be, hogy egy lakóépület több emelete kigyulladt, és egy ember a lángok között rekedt. A támadásban egy bevásárlóközpont és egy magánház is megrongálódott. Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek, közülük egy személyt ismeretlen állapotban kórházba szállítottak.

Eközben a Krivij Rih elleni csapás két embert sebesített meg, köztük egy 89 éves férfit és egy 82 éves nőt – jelentette Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó. A támadás tüzet okozott egy magas lakóépületben. A hatóságok közölték, hogy az áldozatok számáról és a károk teljes mértékéről szóló információk frissítése még folyamatban van.

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!