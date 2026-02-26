Oroszország egy kombinált akció keretén belül hajtott végre támadást Ukrajna több városa ellen. A beérkező jelentések alapján az érintett településeken több lakóépület, civil infrastruktúrához kapcsolódó épület rongálódott meg vagy gyulladt ki. A beszámolók több tucat sérültről és halálos áldozatokról is szóltak.

Oroszország kombinált légitámadással söpört végig Ukrajna városain

Fotó: AFP

Helyi idő szerint hajnali 4:00 óra körül történtek az első robbanások Ukrajna fővárosában, miközben az ukrán légvédelmi rendszerek több beérkező célpontot hatástalanított – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadja a várost, és arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken, amíg a légiriadó véget nem ér.

Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Вот что известно по состоянию на данный момент:



⚫️В Харькове известно о 14 пострадавших, среди которых ребенок. Есть попадание в многоэтажку, частный дом, перебит газопровод, поврежден Центральный парк.



⚫️В Запорожье pic.twitter.com/N5R4TGXWE2 — PEKВИЕМ ПО РФ🇺🇦 #НЕТВОЙНЕ (@RuFailedState) February 26, 2026

Vitalij Klicsko polgármester megerősítette, hogy a légvédelem működésben van a városban, és figyelmeztette a lakosokat, hogy maradjanak biztonságos helyen, amíg az elfogások folytatódnak. Figyelőcsatornák arról is beszámoltak, hogy orosz stratégiai repülőgépekről további rakétákat indíthattak, ami arra utal, hogy újabb csapások következhetnek. Kijevben a károkról vagy áldozatokról egyelőre nem állt rendelkezésre azonnali információ.

A hatóságok később több kijevi kerületben is károkról számoltak be. A Holoszijivszkij kerületben egy magántulajdonban lévő ingatlannál tüzet jelentettek, míg a Pecserszkij kerületben egy kétszintes lakóház gyulladt ki a támadást követően.

Harkivban a tisztviselők közölték, hogy Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre 17 drón és két rakéta bevetésével, amelyek a város több kerületét is eltalálták. A helyi hatóságok szerint a Sevcsenkivszkij, a Kijevszkij, a Szaltivszkij és a Szlobidszkij kerület is találatot kapott.

A támadásban megrongálódott egy lakótoronyház, és legalább kilenc ember megsérült – közölte Oleg Szinyehubov kormányzó. A közeli Raj-Olenivka települést is találat érte, így a Harkivi területen az összes érintett helyszínen a sérültek száma legalább 14-re emelkedett, köztük egy gyermek is.

Zaporizzsjában a regionális kormányzó, Ivan Fedorov arról számolt be, hogy egy lakóépület több emelete kigyulladt, és egy ember a lángok között rekedt. A támadásban egy bevásárlóközpont és egy magánház is megrongálódott. Egy ember meghalt, nyolcan megsérültek, közülük egy személyt ismeretlen állapotban kórházba szállítottak.