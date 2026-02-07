Szokatlan és veszélyes megoldás terjed a vízhiányra az ukrajnai nagyvárosokban – videó

A közösségi médiában számos videó terjed, amelyeken nemcsak kijeviek, hanem más ukrajnai városok lakói is a vízhiány és hosszas áramszünetek miatt úgy döntöttek, hogy havat olvasztanak, majd az így nyert hólét háztartási célokra használják. Andrij Koszinov, a kijevi járványügyi központ orvosa elmondta, hogy összességében mennyire biztonságos ez a megoldás és egyáltalán mire használható – egészségügyi kockázatok nélkül – az így nyert hóvíz – írja a unian.ua.

Ukrajna nagyvárosait súlyos vízhiány sújtja

Fotó: AFP

Iható-e az olvasztott hóvíz, és lehet-e vele ételt készíteni?

– ez a legfontosabb kérdés. Az orvos elmondta, hogy a hólé csak legvégső esetben használható ivóvízként vagy ételkészítéshez, és akkor is kizárólag akkor, ha a városon kívül gyűjtötték össze. A városokban gyűjtött hó fogyasztását semmilyen körülmények között nem ajánlja. A hóvíz felforralása csökkentheti a kockázatokat, azonban ez a megoldás a vegyi szennyeződéseket nem távolítja el. A hóvízben továbbra is lehetnek például üzemanyag-maradványok, kenőanyagok, kipufogógázok vagy erőműi kibocsátások. Különösen veszélyes a forgalmas utak, benzinkutak környékéről gyűjtött hó, mivel a szennyezőanyagok a vízbe kerülhetnek és a forralás sem hatástalanítja ezeket – számolt be róla a hirado.hu.

A laboratóriumban a víz minőségét számos mutató alapján értékeljük: kémiai összetétel, pH-érték, sók és egyéb szennyeződések mennyisége, valamint bakteriológiai vizsgálatok eredményei alapján. Ezek nélkül az elemzések nélkül nem lehetünk biztosak abban, hogy a víz emberi fogyasztásra alkalmas

– mondta. Az orvos kifejtette, hogy nem tudni, milyen körülmények között volt a hó: ráléphetett egy állat, elvégezhette rajta biológiai szükségleteit, vagy a hó magába szívhatta a talaj felszínéről is a szennyeződéseket.

A vízhiány miatt – az ételkészítés kérdése mellett – az ukránok tudni akarták azt is, lehet-e fürdeni az hólében, vagy ha nem, akkor egyáltalán mire használhatják azt. Az orvos figyelmeztetett:

A hóvíz használható WC-öblítésre vagy takarításra. Semmiképpen sem szabad vele mosogatni, és nem alkalmas fürdésre sem.