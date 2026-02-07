Szokatlan és veszélyes megoldás terjed a vízhiányra az ukrajnai nagyvárosokban – videó

Hírlevél
Egy kijevi járványügyi szakember elmagyarázta, mire használható biztonságosan az olvasztott hóból nyert hóvíz. Az is kiderül, milyen kockázatokkal járhat az elsőre ártalmatlannak tűnő túlélési megoldás. Ukrajna nagyvárosait súlyos vízhiány sújtja.
A közösségi médiában számos videó terjed, amelyeken nemcsak kijeviek, hanem más ukrajnai városok lakói is a vízhiány és hosszas áramszünetek miatt úgy döntöttek, hogy havat olvasztanak, majd az így nyert hólét háztartási célokra használják. Andrij Koszinov, a kijevi járványügyi központ orvosa elmondta, hogy összességében mennyire biztonságos ez a megoldás és egyáltalán mire használható – egészségügyi kockázatok nélkül – az így nyert hóvíz – írja a unian.ua.

Ukrajna nagyvárosait súlyos vízhiány sújtja
Ukrajna nagyvárosait súlyos vízhiány sújtja
Fotó: AFP

Iható-e az olvasztott hóvíz, és lehet-e vele ételt készíteni?

 – ez a legfontosabb kérdés. Az orvos elmondta, hogy a hólé csak legvégső esetben használható ivóvízként vagy ételkészítéshez, és akkor is kizárólag akkor, ha a városon kívül gyűjtötték össze. A városokban gyűjtött hó fogyasztását semmilyen körülmények között nem ajánlja. A hóvíz felforralása csökkentheti a kockázatokat, azonban ez a megoldás a vegyi szennyeződéseket nem távolítja el. A hóvízben továbbra is lehetnek például üzemanyag-maradványok, kenőanyagok, kipufogógázok vagy erőműi kibocsátások. Különösen veszélyes a forgalmas utak, benzinkutak környékéről gyűjtött hó, mivel a szennyezőanyagok a vízbe kerülhetnek és a forralás sem hatástalanítja ezeket – számolt be róla a hirado.hu.

A laboratóriumban a víz minőségét számos mutató alapján értékeljük: kémiai összetétel, pH-érték, sók és egyéb szennyeződések mennyisége, valamint bakteriológiai vizsgálatok eredményei alapján. Ezek nélkül az elemzések nélkül nem lehetünk biztosak abban, hogy a víz emberi fogyasztásra alkalmas

– mondta. Az orvos kifejtette, hogy nem tudni, milyen körülmények között volt a hó: ráléphetett egy állat, elvégezhette rajta biológiai szükségleteit, vagy a hó magába szívhatta a talaj felszínéről is a szennyeződéseket.

A vízhiány miatt – az ételkészítés kérdése mellett – az ukránok tudni akarták azt is, lehet-e fürdeni az hólében, vagy ha nem, akkor egyáltalán mire használhatják azt. Az orvos figyelmeztetett:

A hóvíz használható WC-öblítésre vagy takarításra. Semmiképpen sem szabad vele mosogatni, és nem alkalmas fürdésre sem.

 

Orosz-ukrán háború
