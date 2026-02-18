A dízel üzemanyag szállítását Magyarország leállította Ukrajnának

A külgazdasági és külügyminiszter ma beszámolt a kormányülés eredményeiről és a Barátság kőolajvezeték ügyéről is.
Orbán Viktor pedig a bejelentéskor úgy fogalmazott: Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj-ellátottsága biztonságban van.
Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – fogalmazott a külügyminiszter.
A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon – mondta el Szijjártó Péter.
Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg
– közölte a külügyminiszter. Hozzáfűzte:
Ez a politikai döntés egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Ennek az ukrán politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország teljesítse Ukrajna követeléseit. Ennek a politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, engedjük meg, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába.
Ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy egyezzünk bele Ukrajna európai uniós csatlakozásába, és ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy adjuk fel az olcsó orosz energiahordozók használatát, ezzel adjuk fel a rezsicsökkentést, adjuk fel azt, hogy ma Európában a magyar emberek, a magyar családok fizetik messze a legalacsonyabb rezsiköltségeket
– fogalmazott.
Zelenszkij elnök ezzel a döntésével nyilvánvalóan egy olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, amellyel nyílt, durva beavatkozást hajt végre a magyar választás folyamatába.
– mutatott rá.
Kiemelte: Mi ezt az ukrán beavatkozást a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, a magyar emberek szuverén döntése határozza meg Magyarország jövőjét. Magyarország kormánya minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország olajellátása biztonságban legyen, ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen és meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést.
Kormány intézkedései nyomán Magyarország üzemanyagellátása és Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, sem az üzemanyagellátás, sem maga az energiaellátás nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás dacára sem
– közölte.
Elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezünk, melynek egy részének felhasználásáról a döntési folyamat el is indult – jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzáfűzte: Emellett a mai napon Szlovákia külügyminiszterével közösen levélben jelentettük be az Európai Bizottságnál, hogy Magyarország és Szlovákia is él azzal az európai uniós döntés adta lehetőséggel, amely szerint mind Magyarország, mind Szlovákia importálhat orosz kőolajat tengeri útvonalon, mindaddig, amíg a csővezetékes szállítás helyre nem áll.
Ez egy mindenkire kötelező erővel rendelkező európai uniós döntés. A MOL ennek megfelelően meg is rendelte a szükséges olajmennyiséget tengeri szállításra. A szállítási útvonal épül fel, ezáltal március közepére már Magyarországra érkezhetnek a tengeri útvonalon beszerzett mennyiségek
– fogalmazott a tárcavezető.
Hangsúlyozta: Magyarország üzemanyagellátása, sem Magyarország energiaellátása nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás dacára sem. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy
Magyarország nagy, kifejezetten nagy és kifejezetten fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásának biztonságában. Magyarországon keresztül és Magyarországról Ukrajna gáz, áram és dízel üzemanyag importjának egy nagy része történik. Tehát mind Ukrajna gázellátásában, mind áramellátásában, mind dízel üzemanyag ellátásában Magyarország rendkívül fontos szerepet játszik. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítása leállításra került.
Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag-kiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását, a Barátság vezetéken Magyarország irányába. A külügyminiszter hozzátette: Arra kérem tisztelettel a magyar embereket, hogy álljanak ki az ukrán zsarolással szemben, álljanak ki a nemzeti petícióban az ukrán zsarolással szemben, mondjunk együtt nemet. Magyarország háborúba való besodrására, mondjunk együtt nemet Ukrajna finanszírozására, és mondjunk együtt nemet a magasabb magyarországi energiaárakra.