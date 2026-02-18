A dízel üzemanyag szállítását Magyarország leállította Ukrajnának

A külgazdasági és külügyminiszter ma beszámolt a kormányülés eredményeiről és a Barátság kőolajvezeték ügyéről is.

Szijjártó Péter élőben jelentkezik a kormányülés után

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Viktor pedig a bejelentéskor úgy fogalmazott: Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj-ellátottsága biztonságban van.

Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – fogalmazott a külügyminiszter.

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon – mondta el Szijjártó Péter.

Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg

– közölte a külügyminiszter. Hozzáfűzte:

Ez a politikai döntés egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Ennek az ukrán politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország teljesítse Ukrajna követeléseit. Ennek a politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, engedjük meg, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába.

Ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy egyezzünk bele Ukrajna európai uniós csatlakozásába, és ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy adjuk fel az olcsó orosz energiahordozók használatát, ezzel adjuk fel a rezsicsökkentést, adjuk fel azt, hogy ma Európában a magyar emberek, a magyar családok fizetik messze a legalacsonyabb rezsiköltségeket

– fogalmazott.

Zelenszkij elnök ezzel a döntésével nyilvánvalóan egy olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, amellyel nyílt, durva beavatkozást hajt végre a magyar választás folyamatába.

– mutatott rá.