Amputáció, pánikbetegség, vegyi sérülések – visszafordíthatatlan sebeket okoz a háború

Ukrajnában a front közelében működő sürgősségi ellátóhelyeken dolgozó orvosok és egészségügyi dolgozók beszámolói szerint a háború előrehaladtával jelentősen megváltozott a sebesülések jellege. A korábban gyakran kezelt lőtt sérülések helyét egyre inkább dróntámadások okozta robbanásos és repeszsérülések vették át. Az orvosok szerint egyes sérülések olyan fegyverek alkalmazására utalnak, amelyekkel korábban nem találkoztak.
Egy kelet-ukrajnai stabilizációs ponton – a fronttól mintegy húsz kilométerre – egyetlen éjszaka alatt tizenegy súlyosan sebesült katonát láttak el. A sérülések között égési sebek, kéz- és arcsérülések, alsó végtagi csonttörések, koponyasérülések, valamint karokat, mellkast és hasat érintő sebek szerepeltek. A betegeket röntgenvizsgálat után föld alatti folyosórendszeren keresztül szállították a műtőkbe, ahol sürgős beavatkozásokat végeztek el rajtuk – írja a Welt.
Az egészségügyi személyzet szerint a sebesültek evakuálása jellemzően csak éjszaka lehetséges, mivel nappal az utánpótlási és mentési útvonalakat drónok figyelik. A tapasztalatok alapján a sérülések mintegy 90 százalékát repeszek okozzák. A lövési sérülések ritkábbá váltak, ugyanakkor egyre gyakrabban találkoznak távolról ledobott aknák okozta sebekkel, amelyek sok esetben halálos kimenetelűek.
Nemzetközi elemzések szerint a háború kezdete óta mindkét oldalon közel kétmillió főre tehető a halottak és súlyosan sebesültek száma. Katonai szakértők szerint az ukrán erők képesek lassítani az orosz előrenyomulást, de annak megállítására jelenleg nincs lehetőség, és a helyzet a következő időszakban tovább romolhat.
Az egészségügyi dolgozók arról is beszámoltak, hogy sok sebesült kimerült és pszichésen megterhelt állapotban érkezik. Egyes esetekben a dróntámadásokhoz köthető pánikreakciókat tapasztalnak, amelyeket az orvosok „drónfóbiaként” említenek.
Egyre több katona érkezik olyan tünetekkel is, amelyek vegyi anyagok alkalmazására utalnak. Az orvosok a felső légutak maródását, légzési nehézségeket, mérgezéses tüneteket és tüdőkárosodást észlelnek. Európai hírszerzési szolgálatok korábbi közlései szerint az orosz hadsereg a front térségében vegyi anyagokat is bevetett.
A stabilizált állapotú sebesülteket ezt követően a hátország kórházaiba szállítják, gyakran olyan útvonalakon, amelyeket drónok elleni védőhálókkal fedtek le. Az egészségügyi személyzet szerint azonban az evakuálás során továbbra is fennáll a támadások kockázata, és sem a katonák, sem a mentésben részt vevők nincsenek teljes biztonságban.