Amputáció, pánikbetegség, vegyi sérülések – visszafordíthatatlan sebeket okoz a háború

Ukrajnában a front közelében működő sürgősségi ellátóhelyeken dolgozó orvosok és egészségügyi dolgozók beszámolói szerint a háború előrehaladtával jelentősen megváltozott a sebesülések jellege. A korábban gyakran kezelt lőtt sérülések helyét egyre inkább dróntámadások okozta robbanásos és repeszsérülések vették át. Az orvosok szerint egyes sérülések olyan fegyverek alkalmazására utalnak, amelyekkel korábban nem találkoztak.

Új betegség jelent meg a fronton Ukrajnában, a drónfóbia (Fotó: AFP)

Egy kelet-ukrajnai stabilizációs ponton – a fronttól mintegy húsz kilométerre – egyetlen éjszaka alatt tizenegy súlyosan sebesült katonát láttak el. A sérülések között égési sebek, kéz- és arcsérülések, alsó végtagi csonttörések, koponyasérülések, valamint karokat, mellkast és hasat érintő sebek szerepeltek. A betegeket röntgenvizsgálat után föld alatti folyosórendszeren keresztül szállították a műtőkbe, ahol sürgős beavatkozásokat végeztek el rajtuk – írja a Welt.

Az egészségügyi személyzet szerint a sebesültek evakuálása jellemzően csak éjszaka lehetséges, mivel nappal az utánpótlási és mentési útvonalakat drónok figyelik. A tapasztalatok alapján a sérülések mintegy 90 százalékát repeszek okozzák. A lövési sérülések ritkábbá váltak, ugyanakkor egyre gyakrabban találkoznak távolról ledobott aknák okozta sebekkel, amelyek sok esetben halálos kimenetelűek.

Nemzetközi elemzések szerint a háború kezdete óta mindkét oldalon közel kétmillió főre tehető a halottak és súlyosan sebesültek száma. Katonai szakértők szerint az ukrán erők képesek lassítani az orosz előrenyomulást, de annak megállítására jelenleg nincs lehetőség, és a helyzet a következő időszakban tovább romolhat.

Az egészségügyi dolgozók arról is beszámoltak, hogy sok sebesült kimerült és pszichésen megterhelt állapotban érkezik. Egyes esetekben a dróntámadásokhoz köthető pánikreakciókat tapasztalnak, amelyeket az orvosok „drónfóbiaként” említenek.

Egyre több katona érkezik olyan tünetekkel is, amelyek vegyi anyagok alkalmazására utalnak. Az orvosok a felső légutak maródását, légzési nehézségeket, mérgezéses tüneteket és tüdőkárosodást észlelnek. Európai hírszerzési szolgálatok korábbi közlései szerint az orosz hadsereg a front térségében vegyi anyagokat is bevetett.