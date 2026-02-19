Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Ezt látnia kell!

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

kényszersorozás

Furgonba lökték és már vitték is a frontra – megrázó felvétel Ukrajnából

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Telegramon lévő felvétel szerint ukrán katonák egy társasház előtt, este erőszakkal vonszolnak egy férfit egy katonai járműhöz Luck városában. A videó ismét a kényszersorozás durva kegyetlenségét mutatja be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásorosz-ukrán háborúUkrajna

Az elmúlt időszakban több olyan felvétel jelent meg a közösségi médiában Ukrajnából, amelyeken mozgósítással összefüggő intézkedések láthatók. A háború következtében az ukrán hadsereg jelentős emberhiánnyal szembesül, a hatóságok pedig bevetnek minden módszert, hogy meg legyen a létszám.

Napról-napra terjednek a megrázó felvételek Ukrajnából a kényszersorozás kegyetlen valóságáról (Fotó: AFP)
Napról-napra terjednek a megrázó felvételek Ukrajnából a kényszersorozás kegyetlen valóságáról (Fotó: AFP)

A legfrissebb felvétel szerint több toborzó rángat egy civilt az esti órákban egy lakótelep előtt parkoló furgonba, hogy aztán vihessék a frontra.

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

Kijevben is rögzítettek egy hasonló esetet: a felvételen egy férfi menekülni próbál, de több egyenruhás utoléri, lefogja, majd egy járműbe tuszkolja. 

Nagyon szomorúan végződött egy másik eset Ukrajnában, amikor egy fiatal férfi a sorozók elől kifutott a forgalomba, és a járművek között próbált átkelni az út túloldalára. A felvételek szerint egy autó elütötte.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!