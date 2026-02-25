Érzékelhetően egyre ingerültebben reagál az ukrán lakosság az őket érő atrocitásokra és egyre többen fejezik ki haragjukat a polgártársaikat érő erőszak okán. Nem elég, hogy hazájuk romokban hever az értelmetlenül folytatódó háború miatt, ráadásként állandó rettegésben kell tölteniük mindennapjaikat, attól tartva, hogy a TCK bárhol és bármikor lesben állhat, hogy elrabolhassa szeretteiket.

Kényszersorozás: az ukrán civilek elleni terror nem csillapodik

Fotó: AFP

A nemrégiben nyilvánosságra került videón Zelenszkij begyűjtő emberei a helyi hatóság egyik tagjával karöltve erőszakolnak be gépjárművükbe egy civil ukrán férfit, hogy egyenesen a frontvonalra hurcolhassák.

A felvételt egy helyi lakos rögzítette, amin jól látható, ahogy az eseményhez közel tartózkodó nők igyekeznek segítségére sietni az áldozatnak. Hiába a jószándék, a TCK emberei útjukat állják a tiltakozóknak és testi kényszerítéssel tartják távol őket. A felvételt rögzítő férfi is erős nemtetszésének ad hangot.

Odesszában egy TCK-s ököllel kezdett ütlegelni egy fiatal férfit. A többi toborzótisztnek kellett közbelépnie.

Egy másik felvételen egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, amelyet egy többemeletes ház egyik ablakából rögzítettek.

Ha Zelenszkij hűséges verőemberei ilyen tempóban teljesítik a parancsot lassan minden élő és mozgó férfit elhurcolnak a háborúba. A kérdés csak az: ha mindenkit hajlandóak feláldozni, ki marad, aki számára a hazát szándékozzák megmenteni?