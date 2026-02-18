Ukrán dróntámadás célpontjává vált egy orosz vállalat

Hírlevél
Nagyszabású dróntámadás érte az oroszországi Csuvasföld területét. A csapások Csebokszári városát, köztük a VNIIR-Progress vállalat környékét is érintették. A helyi hatóságok szerint nem történt személyi sérülés, miközben az orosz védelmi minisztérium több tucat ukrán drón elfogásáról számolt be.
dróntámadásOroszországUkrajna

Oleg Nikolajev, Oroszország Csuvas Köztársaságának vezetője közölte, hogy nagyszabású dróntámadás érte Csebokszári városát, amely az orosz fegyveres erők beszállítójának a VNIIR-Progress vállalat székhelye is egyben – számolt be cikkében a Pravda.

Ukrán drónok csaptak le az orosz haderőt támogató vállalatra
Ukrán drónok csaptak le az orosz haderőt támogató vállalatra
Fotó: AFP

 

„Reggel pilóta nélküli légi járművek támadását észlelték Csuvasföld területén, Csebokszári Novojuzsnij kerületében, valamint a Csebokszári járásban”

– számolt be az incidensről a vezető.

Nyikolajev elmondása szerint személyi sérülés nem történt és nem keletkezett kár az épületekben, ugyanakkor hozzátette, hogy „a helyszínen a katasztrófavédelmi és operatív szolgálatok dolgoznak”. Később a köztársaság vezetője újabb támadásról számolt be Csebokszáriban, és arra kérte a lakosokat, hogy „ne essenek pánikba”. Helyi lakosok robbanásokról számoltak be a városban, és gomolygó füstöt ábrázoló képek kerültek nyilvánosságra.

 A helyiek elmondása alapján újabb csapás érte a VNIIR-Progress vállalatot.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint, a február 17-ről 18-ra virradó éjszaka légvédelmi erőik 43 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg: 21 drónt Brjanszki terület felett, 6-ot Belgorodi terület felett, 5-öt Kurszki terület felett, valamint 2-2 drónt Rosztovi terület és a Csuvas Köztársaság felett. További 6 pilóta nélküli légi járművet az ideiglenesen megszállt Krím felett, 1-et pedig a Fekete-tenger vizei felett semmisítettek meg.

A VNIIR-Progress az ABS Elektro termelési csoport keretében működik. A vállalatról tudni lehet, hogy Kometa antennákat gyárt, amelyeket az orosz erők az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek ellensúlyozására és drónjaik védelmére használnak.

 

Orosz-ukrán háború
