Ukrán dróntámadás célpontjává vált egy orosz vállalat

Oleg Nikolajev, Oroszország Csuvas Köztársaságának vezetője közölte, hogy nagyszabású dróntámadás érte Csebokszári városát, amely az orosz fegyveres erők beszállítójának a VNIIR-Progress vállalat székhelye is egyben – számolt be cikkében a Pravda.
„Reggel pilóta nélküli légi járművek támadását észlelték Csuvasföld területén, Csebokszári Novojuzsnij kerületében, valamint a Csebokszári járásban”
– számolt be az incidensről a vezető.
Nyikolajev elmondása szerint személyi sérülés nem történt és nem keletkezett kár az épületekben, ugyanakkor hozzátette, hogy „a helyszínen a katasztrófavédelmi és operatív szolgálatok dolgoznak”. Később a köztársaság vezetője újabb támadásról számolt be Csebokszáriban, és arra kérte a lakosokat, hogy „ne essenek pánikba”. Helyi lakosok robbanásokról számoltak be a városban, és gomolygó füstöt ábrázoló képek kerültek nyilvánosságra.
A helyiek elmondása alapján újabb csapás érte a VNIIR-Progress vállalatot.
Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint, a február 17-ről 18-ra virradó éjszaka légvédelmi erőik 43 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg: 21 drónt Brjanszki terület felett, 6-ot Belgorodi terület felett, 5-öt Kurszki terület felett, valamint 2-2 drónt Rosztovi terület és a Csuvas Köztársaság felett. További 6 pilóta nélküli légi járművet az ideiglenesen megszállt Krím felett, 1-et pedig a Fekete-tenger vizei felett semmisítettek meg.
A VNIIR-Progress az ABS Elektro termelési csoport keretében működik. A vállalatról tudni lehet, hogy Kometa antennákat gyárt, amelyeket az orosz erők az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek ellensúlyozására és drónjaik védelmére használnak.