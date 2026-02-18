Ukrán dróntámadás célpontjává vált egy orosz vállalat

Oleg Nikolajev, Oroszország Csuvas Köztársaságának vezetője közölte, hogy nagyszabású dróntámadás érte Csebokszári városát, amely az orosz fegyveres erők beszállítójának a VNIIR-Progress vállalat székhelye is egyben – számolt be cikkében a Pravda.

Ukrán drónok csaptak le az orosz haderőt támogató vállalatra

Fotó: AFP

„Reggel pilóta nélküli légi járművek támadását észlelték Csuvasföld területén, Csebokszári Novojuzsnij kerületében, valamint a Csebokszári járásban”

– számolt be az incidensről a vezető.

Nyikolajev elmondása szerint személyi sérülés nem történt és nem keletkezett kár az épületekben, ugyanakkor hozzátette, hogy „a helyszínen a katasztrófavédelmi és operatív szolgálatok dolgoznak”. Később a köztársaság vezetője újabb támadásról számolt be Csebokszáriban, és arra kérte a lakosokat, hogy „ne essenek pánikba”. Helyi lakosok robbanásokról számoltak be a városban, és gomolygó füstöt ábrázoló képek kerültek nyilvánosságra.

A helyiek elmondása alapján újabb csapás érte a VNIIR-Progress vállalatot.

💥 🇺🇦❗Drony zaútočily na továrnu v Čeboksary, která vyrábí antény pro Shahedy — média



Dnes v noci byl podnik VNIIR-Progress, který přímo spolupracuje s ruským ministerstvem obrany, napaden.



Místní obyvatelé si všimli nejméně tří pádů dronů. Jeden z nich byl poblíž místního… pic.twitter.com/gW6mj6ieoQ — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) February 18, 2026

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint, a február 17-ről 18-ra virradó éjszaka légvédelmi erőik 43 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg: 21 drónt Brjanszki terület felett, 6-ot Belgorodi terület felett, 5-öt Kurszki terület felett, valamint 2-2 drónt Rosztovi terület és a Csuvas Köztársaság felett. További 6 pilóta nélküli légi járművet az ideiglenesen megszállt Krím felett, 1-et pedig a Fekete-tenger vizei felett semmisítettek meg.

СЬОГОДНІ, 18 лютого, атака на завод "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах.

TODAY, February 18, an attack was carried out on the VNIIR-Progress plant in Cheboksary.

СЕГОДНЯ, 18 февраля, атака на завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах pic.twitter.com/tXgwHve4tw — МИ ПЕРЕМОЖЕМО !!! (Раньше "Энергетика Украины") (@BusinessWo35236) February 18, 2026

A VNIIR-Progress az ABS Elektro termelési csoport keretében működik. A vállalatról tudni lehet, hogy Kometa antennákat gyárt, amelyeket az orosz erők az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek ellensúlyozására és drónjaik védelmére használnak.