Ukrán dróntámadás után Putyin kemény válaszcsapást ígér

A kormányzó közlése szerint a tengerparti Volna településen található olajraktárat érte találat, a csapás egy raktárépületet és a kikötői terminált is érintette. Az orosz faluban két ember megsérült, és több tűz is keletkezett, amelyek eloltására 126 főből álló egységet vezényeltek ki.

Ukrán drónok támadtak a Krasznodari határterületen, célba vettek egy olajtárolót is (Fotó: AFP)

A Telegramon működő Astra hírtelevízió beszámolója szerint a városban több órával korábban légiriadót rendeltek el a támadás miatt – számolt be róla a The Kyiv Independent.

A több órán át tartó dróntámadás kimerítette a krasznodari régió légvédelmi rendszereit, és a térség több településén is robbanásokat lehetett hallani – jelentette a Telegramon az Exilenova+ hírforrás.

Kijev katonai célpontnak tekinti az energetikai infrastruktúrát, mivel az közvetlenül finanszírozza Oroszország háborúját. Ukrajna rendszeresen hajt végre csapásokat az Oroszország mélyén található katonai infrastruktúra ellen annak érdekében, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit.

Január 21-én a Volna település közelében lévő egyik olajterminált is találat érte, ami tüzet okozott, három ember életét vesztette, további nyolc pedig megsérült – írta korábban Kondratyev és a független sajtó.

Február 12-én Ukrajna csapást mért egy orosz 55Zh6U „Nebo–U” nagy hatótávolságú radarállomásra a megszállt Krímben, Jelpatorija közelében, amelynek értékét mintegy 100 millió dollárra becsülik – közölte február 13-án az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara.

⚡️Декілька годин БпЛА виснажували пэ-вэ-о в Краснодарському краї



💥💥Вибухи лунали в Краснодарі, Новоросійську, Геленджику, Слов’янську-на-Кубані, Сочі, Анапі, Туапсе та Адигеї. pic.twitter.com/19858cv7wk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 15, 2026

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa egysége Oroszország Pancir légvédelmi rendszerének készlete felét megsemmisítette – jelentette be az SZBU február 14-én.

A Pancir Oroszország egyik modern és kulcsfontosságú légvédelmi rendszere. Egyetlen rendszer ára 15–20 millió dollár között mozog. Ezek a légvédelmi rakétarendszerek a leghatékonyabbak az ukrán nagy hatótávolságú drónok elleni védekezésben

– áll a közleményben.

A légvédelmi rendszer „szisztematikus megsemmisítésének stratégiai célja”, hogy Oroszországot sebezhetővé tegye a nagy hatótávolságú csapásokkal szemben – közölte az SZBU.

A meggyengített arzenál lehetővé teszi, hogy a fegyveres erők hatékonyan mérjenek csapást orosz „katonai bázisokra, raktárakra, repülőterekre és más megszállt létesítményekre”.