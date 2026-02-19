Hírlevél
ukrán

Vallott az ukrán elemző: A Tisza befolyásolja a közvélemény-kutatásokat

Egy napvilágot látott videóban, egy ukrán elemző beszél arról, hogy a Tisza Párt miként manipulálja a népszerűségi kutatásokat. Meglepő nyíltsággal teszi hozzá, hogy Ukrajna kormányváltást vár Magyarországon, mert szerinte Magyar Péter és pártja hatalomra kerülése esetén megnyílna az út az uniós csatlakozás felé és még akár katonai támogatásra is számíthatnának Magyarország részéről.
Megjelent egy videó arról, ahogy egy ukrán elemző beszél nyílt őszinteséggel arról, hogy miként befolyásolja Magyar Péter pártja a közvélemény-kutatások eredményeit. Olyan elképesztő állítások is elhangzanak, hogy Ukrajna egyértelmű vágyálma a magyarországi kormányváltás, miképp egy Ukrajna-barát kormánnyal sokkal könnyebben tudná elérni a kijevi vezetés mind a háborús mind a unióhoz való csatlakozással kapcsolatban dédelgetett álmait.

Vallott az ukrán elemző: a Tisza befolyásolja a közvélemény-kutatásokat
Fotó:  AFP

Az elemző szavai így hangzanak el a felvételen: 

Meg kell érteni, hogy a nyugati sajtó, elnézést a kifejezésért lényegében forrásvadász közvélemény-kutatásokat közöl olyan szervezetek amelyek az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok és más olyan államok finanszírozásából működnek, amelyek nem igazán rajonganak Orbánért.

–jelentette ki. 

Nyíltan megjegyzi, hogy ott bizony van egyfajta manipuláció az ellenzéki erők javára. 

Ukrajnának az az érdeke hogy Magyarországon az ellenzék nyerjen. Ez számunkra egy plusz szövetségest jelente az Európai Unió közepén. Ez komoly lökést adna Ukrajna európai integrációjának, a katonai támogatásnak, az Oroszország elleni szankcióknak

 – mondta.

Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint milyen mértékben alakulna át az ellenzék retorikája abban az esetben, ha a teljes mértékben Európa- és Ukrajna-párti Magyar Péter győzne, a következő választ adta.

Ez egy 180 fokos fordulat lenne. Ezért szerintem még katonai segítséget is  láthatunk majd. Garantálni tudom, hogy nagyon komoly és kifejezetten Ukrajna számára pozitív változásokat fogunk tapasztalni. Ez számunkra pluszpontokat jelentene az energetika területén a gazdaságban és katonai-technikai együttműködésben.

–állította az ukrán elemző.

 

 

