Ukrán elemző: A Tiszának nincs esélye a győzelemre

Bogdan Popovot nem hatják meg az „Európa-párti, forráshajhász közvélemény-kutatások”. Az ukrán elemző teljes bizonyossággal jelentette ki, hogy a Tisza Pártnak esélye sincsen a közelgő választáson. Popov egyúttal arról is beszélt, hogy milyen ukrán szolgálati akciót tudna elképzelni a magyar miniszterelnök eltávolítására.

Az ukrán elemzőnek Orbán Viktor miniszterelnök eltávolítására is voltak ötletei

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A felvételen az ukrán elemző egyértelműen arról beszél, hogy a Tisza Párt esélyeit szándékosan túlbecsülik az Európa-párti forráshajhász elemzők. Popov szerint habár sokan szeretnének hinni ezeknek, azonban a helyzet az, hogy a kormánypártok szavazóbázisa továbbra is rendkívül erős, így pedig a következő választást is a Fidesz–KDNP nyerheti majd meg.

Arról is beszélt, hogy ha megfelelő, „rendszerszintű” támogatottság lenne, akkor az ukrán szolgálatok akár be is avatkozhatnának egy információs művelet keretében Orbán Viktor miniszterelnök leváltása érdekében.

Azt azonban Popov is elismeri, hogy jelenleg nem így áll a helyzet, Ukrajnának pedig együtt kell majd élnie azzal, hogy Magyarországot Orbán Viktor vezeti, akit egyébként az elemző nemes egyszerűséggel csak „varangynak” titulált.

Orbán Viktor előre szólt az ukrán fenyegetésről

A miniszterelnök egyébként éppen ma reggel tett közzé egy bejegyzést közösségi oldalán, amelyben fokozódó ukrán politikai beavatkozásról írt. Orbán Viktor azt írta, hogy a választás közeledtével ezek a támadások egyértelműen szintet léptek.

Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben



– írta a miniszterelnök bejegyzésében.

Hozzátette, ez ugyanakkor csak a látszat, hiszen „amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe” – hangsúlyozta.

A magyarok ugyanis a Voks 2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.