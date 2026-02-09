Ukrán elemző rántotta le a leplet Magyar Péter terveiről

Egy felvételen Szerhij Stukanov ukrán politikai elemző hajmeresztő állításokat fogalmaz meg. Úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajnával szemben ellenséges magatartást tanúsít, ezért Kijev számára kedvezőbb forgatókönyv lenne, ha Magyarországon politikai fordulat következne be. Kijev folytatja a beavatkozást a magyarországi választásokba.

Magyar Péter teljesítené a Brüsszelből érkező utasításokat

Fotó: AFP

A videóban az elemző következetesen pozitívan beszél Magyar Péterről. Elmondása szerint a Tisza Párt vezetője hatalomra kerülése esetén aktívan segítené Ukrajna európai uniós integrációját, és támogatná a csatlakozási folyamat előmozdítását.

Stukanov szerint Magyar Péter hajlandó lenne kompromisszumokat kötni Brüsszellel olyan, kiemelten fontos kérdésekben is, amelyek Magyarország önállóságát érintik, és amelyekben a jelenlegi kormány eddig nem engedett.

Az elemző kitér arra is, hogy Ukrajna a háborús erőfeszítések támogatásában szintén számítana Magyar Péterre, különösen abban a tekintetben, hogy Kijev további fegyverszállítmányokhoz juthasson, és folytatni tudja a fegyveres konfliktust.

Dicsérően szólt a Tisza Párt elnökének határozottan Ukrajna-barát megszólalásairól, valamint felidézte azt is, hogy Magyar Péter korábban Kijevbe is ellátogatott.

Ami az EU-val és Ukrajnával kapcsolatos politikát illeti, természetesen ez számunkra jobb, sokkal jobb változat lenne, mint például az Orbán-rezsim

– mondta.