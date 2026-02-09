Ukrán elemző rántotta le a leplet Magyar Péter terveiről

Hírlevél
31 perce
Szerhij Stukanov egy nyilvánosságra került videóban tesz meredek állításokat a Tisza párt elnökéről. Az ukrán politikai elemző szerint Magyar Péter hatalomra kerülése esetén teljesítené Brüsszel kéréseit, sőt Ukrajna háborús törekvéseiben is segítő kezet nyújtana.
Magyar PéterBrüsszelUkrajna

Egy felvételen Szerhij Stukanov ukrán politikai elemző hajmeresztő állításokat fogalmaz meg. Úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajnával szemben ellenséges magatartást tanúsít, ezért Kijev számára kedvezőbb forgatókönyv lenne, ha Magyarországon politikai fordulat következne be. Kijev folytatja a beavatkozást a magyarországi választásokba.

Magyar Péter teljesítené a Brüsszelből érkező utasításokat
Magyar Péter teljesítené a Brüsszelből érkező utasításokat
Fotó: AFP

A videóban az elemző következetesen pozitívan beszél Magyar Péterről. Elmondása szerint a Tisza Párt vezetője hatalomra kerülése esetén aktívan segítené Ukrajna európai uniós integrációját, és támogatná a csatlakozási folyamat előmozdítását.

Stukanov szerint Magyar Péter hajlandó lenne kompromisszumokat kötni Brüsszellel olyan, kiemelten fontos kérdésekben is, amelyek Magyarország önállóságát érintik, és amelyekben a jelenlegi kormány eddig nem engedett. 

Az elemző kitér arra is, hogy Ukrajna a háborús erőfeszítések támogatásában szintén számítana Magyar Péterre, különösen abban a tekintetben, hogy Kijev további fegyverszállítmányokhoz juthasson, és folytatni tudja a fegyveres konfliktust.

Dicsérően szólt a Tisza Párt elnökének határozottan Ukrajna-barát megszólalásairól, valamint felidézte azt is, hogy Magyar Péter korábban Kijevbe is ellátogatott.

Ami az EU-val és Ukrajnával kapcsolatos politikát illeti, természetesen ez számunkra jobb, sokkal jobb változat lenne, mint például az Orbán-rezsim

 – mondta.

 

