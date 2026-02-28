Az ukrán elemző vázolta a stratégiát, így vinnék háborúba Magyarországot a Tisza Párttal – videó

Nyilvánosságra került egy újabb felvételt, amely az ukrán elképzelésekről szól. Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese ismertette, miként sodródhatna bele Magyarország a háborúba egy Tisza-kormány idején. A Tisza szerinte teljesítené a brüsszeli elvárásokat, Brüsszel pedig már most is Kijev kívánságai szerint jár el. Az ukránok azért szeretnék Magyar Pétert Magyarország élén, mivel ő engedékenyebb lesz, mint Orbán Viktor.

Brüsszel és Kijev is szembefordult Orbán Viktorral, az Ő terveikhez Magyar Péter kell

Fotó: AFP

És Magyar, az új, esetleg új miniszterelnök engedékenyebb lesz Brüsszellel szemben. Brüsszel jobban tud majd rá nyomást gyakorolni és Ukrajna Brüsszelen keresztül fogja megoldani, továbbra is megoldani a kérdéseit. Egyelőre nem látok más stratégiát annak a politikának a keretein belül, amelyet Ukrajna folytat

– mondta Potapenko.

Az igazgatóhelyettes már korábban is beszámolt a folyamatban lévő ukrán tervekről, február közepén írtunk róla, hogy szerinte amennyiben kormányváltás történne Magyarországon, megnyílhatna az út Ukrajna részleges uniós csatlakozása előtt. Egy videóban arról beszélt, hogy az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen.