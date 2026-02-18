Ezen a télen ukrán lakóházak százai változtak Kijevben fagyos betontornyokká. Az Ukrajna energetikai létesítményei elleni nagyszabású orosz rakétatámadásokat követően fűtés és áram nélkül maradtak – számolt be cikkében a Deutsche Welle.

Végkimerülésig dolgoznak az ukrán karbantartók Kijevben

Fotó: AFP

Nemcsak az energiacégek alkalmazottai, hanem magánvállalkozók, villanyszerelők és vízvezeték-szerelők is mindent megtesznek azért, hogy újra életet leheljenek az átfagyott épületekbe. A jeges pincékben végzett munkájuk gyakran észrevétlen marad, ugyanakkor nagy szükség van rájuk.

Rendkívül nehéz olyan magánvállalkozókat találni az ukrán fővárosban, akik ki tudják cserélni a hálózati túlterhelés miatt kiégett tápkábelt, vagy le tudják engedni a hideg vizet a fűtéscsövekből. Egész városrészek maradtak távfűtés nélkül, mert erőművek semmisültek meg.

Ahol csak lehetséges, vízvezeték-szerelők, villanyszerelők, valamint közmű- és fűtésszerelők fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy a háztartásokat ismét rácsatlakoztassák a víz-, fűtés- és áramszolgáltatásra.

A társasházak lakóközösségei vállalkozókat bíztak meg azzal, hogy karbantartsák a kijevi lakótömbök víz- és elektromos rendszereit. A helyreállításon dolgozó vállalkozó szerint az idei év komolyan próbára teszi az állóképességet. A munka már 4 vagy 5 órakor kezdődik és jóval éjfél után ér véget. Az utóbbi két hónapban jóformán éjjel-nappal szolgálatban vannak. Beszámolója szerint a karbantartásban résztvevő csapatok teljesen kimerültek, sokszor lázas betegen is munkát végeznek, előfordul, hogy már tisztálkodni sincs idejük a rengeteg teendő miatt.

A karbantartók nagy része háborús veteránokból és idősebb férfiakból szervezett csapatokból állnak.

Elmondásuk szerint a magáncégeknél dolgozó személyek nem kaphatnak felmentést a katonai szolgálat alól, nem úgy mint az állami vagy önkormányzati dolgozók. A fiatalok pedig nem akarják ezt a munkát végezni, tehát a munkaerőhiány súlyos problémát jelent.