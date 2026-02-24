Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Az ukrán parlament egyeztető tanácsának ülésén az Európai Szolidaritás frakció ismertette javaslatait a következő plenáris hét napirendjére vonatkozóan. A párt három sürgős kérdésben vár döntést a Legfelsőbb Tanácstól.

Ukrán képviselő jogszabályban tiltaná be a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül, ami Magyarország orosz energiaellátását is érintené

Elsőként az orosz kőolaj tranzitjának azonnali leállítását szorgalmazzák a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A frakció szerint a legegyszerűbb – és egyben legostobább – dolog Orbán Viktort sértegetni, miközben 2019 óta lehetővé teszik, hogy Moszkva kedvezményes áron szállítson olajat partnereinek. Álláspontjuk szerint az „olajrubel” ma közvetlenül az Ukrajna elleni háborút finanszírozza, ezért ezt meg kell állítani.

Hangsúlyozták, hogy az erről szóló határozati javaslatot frakciójuk már korábban benyújtotta – írja a Tények.

Második követelésük, hogy a parlament még ezen a héten fogadja el azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek feloldják a Mennyei Százak Hősei Múzeum létrehozásának akadályait. A projekt a múlt heti plenáris ülés napirendjéről lekerült a kormánypárt és az Ellenzéki Platform – Az Életért képviselőinek kezdeményezésére. Az Európai Szolidaritás ezt cinikus és kegyeletsértő lépésnek nevezte, különösen azok emlékével szemben, akik a Majdan eseményei során életüket adták Ukrajna szabadságáért.

Harmadik pontként a frakció a Telegram (TG) platform azonnali szabályozását sürgeti a közelmúltbeli lembergi terrortámadást követően. Álláspontjuk szerint a platform anonimitása komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért nincs szükség további bizonyítékokra.

Javaslatuk a csatornák tulajdonosainak kötelező azonosítására irányul. Mint fogalmaztak: ha valaki Telegram-csatornát kíván működtetni, megteheti, de a tulajdonos ne legyen anonim, hogy ne lehessen következmények nélkül médiagyilkosságot folytatni vagy – ami még súlyosabb – gyilkosokat toborozni.

A javaslatokat Irina Heraszcsenko ismertette, aki az Európai Szolidaritás vezető politikusa, korábbi parlamenti alelnök, és régóta aktív szereplője az ukrán közéletnek, különösen kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.