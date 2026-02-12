Magyar kormányváltásról fantáziálgat egy ukrán képviselő – videó

Dmitro Mikisa egy videóban nyíltan támadta Orbán Viktor miniszterelnököt. Az ukrán képviselő kitért a közelgő magyar országgyűlési választásokra is, ami kapcsán elmondta, hogy a mostani magyar állapot szerinte csak ideiglenes. Az ukránok vélhetően most abban reménykednek, hogy áprilisban Magyar Péter kerül hatalomra, aki meghozza majd azokat a döntéseket, amelyek Ukrajna számára előnyösek.

Dmitro Mikisa, ukrán képviselő egy videóüzenetben élesen bírálta Orbán Viktort és magyar kormányt

Fotó: AFP

Ukrajna az ellenségünk – Hogy ki tette ezt a kijelentést, azt máris elárulom

– nyitotta meg a videós bejelentkezést Mikisa. Úgy folytatta, hogy „Egy európai ország – pontosabban egy ország, amely még európai –, amíg a többi európai állam hagyja neki, hogy az maradjon, függetlenül azoktól a hitvány alakoktól, akik jelenleg vezetik. Természetesen arról a hitvány, nyálkás alakról, arról a közönséges senkiről, aki pillanatnyilag még miniszterelnök.”

Orbánról beszélek, természetesen

– tért ki rá. Az ukrán politikus szavaival élve „Ukrajna személyesen Orbán ellensége. Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el, hidd el.”

Úgy folytatta, hogy az új miniszterelnök Magyar Péter lesz. Több mint valószínű, hogy ő lesz a győztes, aki koalíciót alakít, és természetesen ő lesz az új miniszterelnök, az új kabinetével, az új kormánnyal. És mi is tudjuk, hogy mit fog tenni a kormányával, mik lesznek az első lépései

– fejtette ki, majd kitért rá, hogy első lépésként megváltoztatja majd a jelenlegi működési modellt, ami jó, azt folytatja, de más dolgokat megváltoztat. És mivel ezek a reformok mindig népszerűtlen intézkedések lesznek, azt követni fogja a lakosság elégedetlensége.

Mit kell tehát adni a lakosságnak? Elégtételt kell adni, és elmagyarázni, hogy helyesen cselekszünk

– részletezte.

Az elmúlt napokban több ukrán közszereplő is kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Jevhen Karasz, az ukrán fegyveres erők őrnagya, egyben a neonáci C14 szervezet vezetője nyílt fenyegetést intézett Magyarországgal szemben.