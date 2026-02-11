Az ukrán lakosság elképesztő módszerekkel próbálja túlélni a telet – videó

Kijev keleti partját érte a legnagyobb csapás Oroszország legutóbbi támadásai során, amelyek a főváros energetikai infrastruktúráját vették célba. A támadások következtében több tízezer ukrán lakos maradt központi fűtés nélkül a tél nagy részére, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 19 Celsius-fokig süllyed – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

Az ukrán lakosság különféle módszerekkel próbál életben maradni a csontmaró hidegben

Fotó: AFP

A legsúlyosabb fűtési zavar a bal parton tapasztalható, ami egy február 3-i orosz csapás következménye, amely a Darnyicjai Hőerőművet, más néven a CHP–4-et érte. Egy ezt követő, február 7-i nagyszabású támadás országszerte rendkívüli áramszüneteket okozott, tovább terhelve Ukrajna energiarendszerét.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a szakemberek felmérték a helyszínt, és a kilátások komorak.

„A létesítmény kritikus károkat szenvedett, a rendszerek és berendezések helyreállítása legalább két hónapot vesz igénybe” – mondta Klicsko, hozzátéve, hogy ez az időtartam attól is függ, nem érik-e további orosz támadások az objektumot.

A támadás előtt a Darnyicjai CHP több mint 1100 lakóépületet látott el fűtéssel, valamint tucatnyi iskolát, óvodát és egészségügyi intézményt a Darnyickij és a Dnyiprovszkij kerület egyes részein.

Elképesztő módszerekkel próbál túlélni az ukrán lakosság

Mivel hetekig nem várható fűtés, a kijevi keleti part lakói rögtönzött mindennapokhoz alkalmazkodnak, hogy elviseljék a hideget.

Egy darnyicjai környékbeli szupermarket előtt a 38 éves Okszana mesélte el, hogyan birkózik meg családja a helyzettel, miközben nagy testű rottweilerét sétáltatta.

Akiknek nincs gázuk, palackokkal fűtenek

– mondta, a forró vízzel töltött műanyag palackokra utalva.

A gyerekes családok számára a helyzet különösen nehéz. A 34 éves Anasztaszija, aki a közelben él és jelenleg szülési szabadságon van, elmondta, hogy a lakóknak egyértelműen közölték: ezen a télen már nem tér vissza a fűtés.

Bár az áramellátás valamelyest javult, a víznyomás továbbra is problémát jelent, különösen a felsőbb emeleteken.

Amikor egy kicsit stabilizálódik a feszültség, az emberek rohannak vizet engedni

– mondta.