Az ukrán lakosság elképesztő módszerekkel próbálja túlélni a telet – videó

Kijev keleti partját érte a legnagyobb csapás Oroszország legutóbbi támadásai során, amelyek a főváros energetikai infrastruktúráját vették célba. A támadások következtében több tízezer ukrán lakos maradt központi fűtés nélkül a tél nagy részére, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 19 Celsius-fokig süllyed – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.
A legsúlyosabb fűtési zavar a bal parton tapasztalható, ami egy február 3-i orosz csapás következménye, amely a Darnyicjai Hőerőművet, más néven a CHP–4-et érte. Egy ezt követő, február 7-i nagyszabású támadás országszerte rendkívüli áramszüneteket okozott, tovább terhelve Ukrajna energiarendszerét.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a szakemberek felmérték a helyszínt, és a kilátások komorak.
„A létesítmény kritikus károkat szenvedett, a rendszerek és berendezések helyreállítása legalább két hónapot vesz igénybe” – mondta Klicsko, hozzátéve, hogy ez az időtartam attól is függ, nem érik-e további orosz támadások az objektumot.
A támadás előtt a Darnyicjai CHP több mint 1100 lakóépületet látott el fűtéssel, valamint tucatnyi iskolát, óvodát és egészségügyi intézményt a Darnyickij és a Dnyiprovszkij kerület egyes részein.
Elképesztő módszerekkel próbál túlélni az ukrán lakosság
Mivel hetekig nem várható fűtés, a kijevi keleti part lakói rögtönzött mindennapokhoz alkalmazkodnak, hogy elviseljék a hideget.
Egy darnyicjai környékbeli szupermarket előtt a 38 éves Okszana mesélte el, hogyan birkózik meg családja a helyzettel, miközben nagy testű rottweilerét sétáltatta.
Akiknek nincs gázuk, palackokkal fűtenek
– mondta, a forró vízzel töltött műanyag palackokra utalva.
A gyerekes családok számára a helyzet különösen nehéz. A 34 éves Anasztaszija, aki a közelben él és jelenleg szülési szabadságon van, elmondta, hogy a lakóknak egyértelműen közölték: ezen a télen már nem tér vissza a fűtés.
Bár az áramellátás valamelyest javult, a víznyomás továbbra is problémát jelent, különösen a felsőbb emeleteken.
Amikor egy kicsit stabilizálódik a feszültség, az emberek rohannak vizet engedni
– mondta.
A lakásukban a leghidegebb időszakban kilenc Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet. Most, hogy hosszabb ideig van áram, a család takarékosan használ egy elektromos fűtőtestet. „Leginkább a gyerek miatt kapcsoljuk be” – mondta. „Ha csak ketten lennénk, valószínűleg nem tennénk.”
A 40 éves Makszim, aki hegesztőként dolgozik, és feleségével valamint kisfiával él a közelben, elmondta, hogy a lakásukban a hőmérséklet nemrég 12 Celsius-fokra emelkedett, az előző heti nyolc fokról.
„Nincs fűtés, nincs meleg víz” – mondta. „Van gáz az épületben, de csak hideg víz.”
Édesanyja – tette hozzá – forró vízzel töltött palackokat melegít, és a lábai mellé teszi őket.
A fűtés nélkül maradt lakók támogatására a városi hatóságok további melegedőpontokat nyitottak az érintett városrészekben. Klicsko szerint a Darnyickij kerületben öt, a Dnyiprovszkij kerületben pedig négy, éjjel-nappal működő fűtőpont üzemel mobil kazánegységekhez kapcsolva, a már meglévőkön felül.
Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata emellett 36 további melegedőpontot telepített Darnyicjában és 27-et a Dnyiprovszkij kerületben.
Ezzel párhuzamosan a DTEK rugalmasabb áramellátási menetrendet vezetett be a két kerület fűtés nélküli épületei számára – közölték a vállalat tisztviselői –, hogy a lakók elektromos fűtőtesteket használhassanak és ételt készíthessenek.
Miközben az energetikai szakemberek hosszadalmas helyreállítási munkákra készülnek, Kijev keleti partjának lakói hetekig tartó hidegre számítanak, és meleg vizes palackokra, elektromos fűtőkre, réteges öltözködésre és türelemre támaszkodnak.