Miközben Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy a háború eddigi legintenzívebb, az energiahálózat elleni támadásaival próbálja a lakosságot megtörni, Kijevben egyre többen gyűjtenek adományokat és tesznek össze pénzt közös, alternatív áramforrások vásárlására – írja a France 24.

Ilyen megoldásokkal próbál túlélni az ukrán lakosság

Fotó: AFP

Az orosz rakéta- és dróntámadások következtében Kijev súlyos energiaválságba került, az áramellátást rendszeresen órákra korlátozzák, és a több ezer sokemeletes lakóépület közül több is már egy hónapja fűtés nélkül maradt egy megsemmisült fűtőállomás miatt.

No words 🥶😓🤬



This is Kyiv, people will soon be freezing to death.



The russians are fucking savages targeting the most vulnerable.



Pray for Kyiv 🙏 pic.twitter.com/i3zaRRYzQI — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) January 20, 2026

A kialakult helyzetben egyre több lakóközösség dönt úgy, hogy közösen finanszíroz alternatív energiaforrásokat, például napelemeket, akkumulátorokat vagy generátorokat.

Фактично, завершив моделювання робочої СЕС на балконі: Ecoflow Stream Pro (3 MPPT) + Ultra (4 MPPT) підключенні паралельно = 4 кВт*год резерв, за необхідністю також заряджається від розетки. Поки всі панелі всередині балкону: Туристична Allpowers 200Вт на лавці + Ecoflow 100 Вт… pic.twitter.com/l1q64Haw4x — Vladyslav Surkov (@5sv7) February 21, 2026

Egy 25 emeletes kijevi társasház mintegy 400 lakója 700 ezer hrivnyát gyűjtött össze napelemek és akkumulátoros rendszer telepítésére.

More generators and Ecoflows delivered to an Unbreakable point in Kyiv. THIS is why all these fund raising campigns is so important!



Language spoken in video is Ukrainian and Swedish! :) pic.twitter.com/uJyvsbu7st — PowerUpUkraine (@PowerUpUkraine) January 25, 2026

A tartalék áramellátás biztosítja a liftek működését, a víz felső szintekre történő feljuttatását, valamint a folyamatos fűtést és vízellátást áramszünet idején is.

Nem minden lakó hajlandó hozzájárulni a közös beruházásokhoz, különösen az alsóbb emeleteken élők vonakodnak a befizetéstől.

A rendszerek működése sem teljesen zavartalan: hosszabb áramszünet esetén az akkumulátorok nem mindig tudnak időben feltöltődni, ezért egyes szolgáltatásokat ideiglenesen korlátozni kell.

Ennek ellenére több ukrán közösség a közös fellépést tartja az egyetlen megoldásnak az elhúzódó energiaválság kezelésére.

Teljesítőképességük határán a kijevi karbantartók

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az ukrán energiakrízis lakóépületek százait tette lakhatatlanná Kijevben, pont akkor, amikor az elmúlt évek leghidegebb tele sújtja az országot. Épületkarbantartással foglalkozó szakemberek dolgoznak végkimerülésig alváshiánnyal, betegséggel küzdve, hogy a lehetőségekhez mérten biztosítsák a lakosság számára létfontosságú közműszolgáltatásokat. A háború humanitárius katasztrófát idézett elő az ukrán fővárosban, Magyarországnak mindent meg kell tennie, hogy kimaradjon belőle.