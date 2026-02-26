Ilyen megoldásokkal próbál túlélni az ukrán lakosság

Miközben Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy a háború eddigi legintenzívebb, az energiahálózat elleni támadásaival próbálja a lakosságot megtörni, Kijevben egyre többen gyűjtenek adományokat és tesznek össze pénzt közös, alternatív áramforrások vásárlására – írja a France 24.
Az orosz rakéta- és dróntámadások következtében Kijev súlyos energiaválságba került, az áramellátást rendszeresen órákra korlátozzák, és a több ezer sokemeletes lakóépület közül több is már egy hónapja fűtés nélkül maradt egy megsemmisült fűtőállomás miatt.
A kialakult helyzetben egyre több lakóközösség dönt úgy, hogy közösen finanszíroz alternatív energiaforrásokat, például napelemeket, akkumulátorokat vagy generátorokat.
Egy 25 emeletes kijevi társasház mintegy 400 lakója 700 ezer hrivnyát gyűjtött össze napelemek és akkumulátoros rendszer telepítésére.
A tartalék áramellátás biztosítja a liftek működését, a víz felső szintekre történő feljuttatását, valamint a folyamatos fűtést és vízellátást áramszünet idején is.
Nem minden lakó hajlandó hozzájárulni a közös beruházásokhoz, különösen az alsóbb emeleteken élők vonakodnak a befizetéstől.
A rendszerek működése sem teljesen zavartalan: hosszabb áramszünet esetén az akkumulátorok nem mindig tudnak időben feltöltődni, ezért egyes szolgáltatásokat ideiglenesen korlátozni kell.
Ennek ellenére több ukrán közösség a közös fellépést tartja az egyetlen megoldásnak az elhúzódó energiaválság kezelésére.
Teljesítőképességük határán a kijevi karbantartók
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az ukrán energiakrízis lakóépületek százait tette lakhatatlanná Kijevben, pont akkor, amikor az elmúlt évek leghidegebb tele sújtja az országot. Épületkarbantartással foglalkozó szakemberek dolgoznak végkimerülésig alváshiánnyal, betegséggel küzdve, hogy a lehetőségekhez mérten biztosítsák a lakosság számára létfontosságú közműszolgáltatásokat. A háború humanitárius katasztrófát idézett elő az ukrán fővárosban, Magyarországnak mindent meg kell tennie, hogy kimaradjon belőle.