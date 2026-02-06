Több, a napokban megjelent videófelvételek szolgálnak szomorú bizonyítékául annak, hogy az ukrán kormány mennyire sarokba szorítva érezheti magát. Hajtóvadászat zajlik a harcra fogható férfiak után, akikre a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) emberei akárhol és akármikor rátámadnak.

A TCK emberei ukrán férfiakat igazoltatnak

Fotó: AFP

A világhálóra felkerült felvételek bemutatják, ahogy Zelenszkij emberei sokszor különös kegyetlenséggel bánnak az elhurcolásnak ellenálló ukrán polgárokkal, akik nem hajlandóak a kijevi vezetés kedvéért halálsorra menni.

🇺🇦 Forced conscription in Ukraine continues. pic.twitter.com/eHjUgzvjjv — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) February 5, 2026

A felvételen egy autóút mellett sétáló fiatal férfit támadtak meg a TCK tagjai. Hárman vetették rá magukat a gyanútlan áldozatra, majd a kisbuszuk mellé vonszolva a földön brutálisan megrúgdosták a sértettet, amíg az meg nem adta magát.

Kijevben egy gyanútlan polgárt fényes nappal, a nyílt utcán fogták közre a toborzók. A kiszemelt áldozatukat jelentős létszámfölénnyel bekerítve tuszkolták be szállítójárművükbe. A sértett nem tanúsított nagyobb ellenállást, hiszen annak feltételezhetően brutális verés lett volna a jutalma.

🇺🇦 Conscription in Ukraine.



According to Zelensky this "highly motivated" army is beating Russia. pic.twitter.com/GZW5mvdOe2 — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) January 23, 2026

Ezt a póruljárt ukrán férfit kutyasétáltatás közben támadták meg a TCK toborzói. Alantas módszerrel, elszeparált helyeken szeretnek lecsapni Zelenszkij emberei. Minél kisebb a nyilvánosság, számukra annál jobb, hiszen kevésbé kerül reflektorfénybe a tény, hogy az ukrán kormány válogatás nélkül küldi a saját fiait a biztos halálba annak érdekében, hogy elodázhasson egy vesztes háborút.