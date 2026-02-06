Hírlevél
Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

Ukrajna

A sorozók totális terror alatt tartják az ukrán lakosságot

Ukrajnára egyre nagyobb nyomás helyeződik mind diplomáciai mind harcászati szempontból is. A béketárgyalások lassan haladnak az ukrán haderő pedig fogyóban van. A kijevi vezetés, hogy pótolja emberveszteségeit a frontvonalon, egyre radikálisabb eszközökhöz folyamodik. Toborzóik az utcákat járva terrorizálják a lakosságot és erőszakkal hurcolnak el minden harcképesnek tűnő férfit.
Több, a napokban megjelent videófelvételek szolgálnak szomorú bizonyítékául annak, hogy az ukrán kormány mennyire sarokba szorítva érezheti magát. Hajtóvadászat zajlik a harcra fogható férfiak után, akikre a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) emberei akárhol és akármikor rátámadnak.

Fotó: AFP

A világhálóra felkerült felvételek bemutatják, ahogy Zelenszkij emberei sokszor különös kegyetlenséggel bánnak az elhurcolásnak ellenálló ukrán polgárokkal, akik nem hajlandóak a kijevi vezetés kedvéért halálsorra menni.

A felvételen egy autóút mellett sétáló fiatal férfit támadtak meg a TCK tagjai. Hárman vetették rá magukat a gyanútlan áldozatra, majd a kisbuszuk mellé vonszolva a földön brutálisan megrúgdosták a sértettet, amíg az meg nem adta magát.

Kijevben egy gyanútlan polgárt fényes nappal, a nyílt utcán fogták közre a toborzók. A kiszemelt áldozatukat jelentős létszámfölénnyel bekerítve tuszkolták be szállítójárművükbe. A sértett nem tanúsított nagyobb ellenállást, hiszen annak feltételezhetően brutális verés lett volna a jutalma.

Ezt a póruljárt ukrán férfit kutyasétáltatás közben támadták meg a TCK toborzói. Alantas módszerrel, elszeparált helyeken szeretnek lecsapni Zelenszkij emberei. Minél kisebb a nyilvánosság, számukra annál jobb, hiszen kevésbé kerül reflektorfénybe a tény, hogy  az ukrán kormány válogatás nélkül küldi a saját fiait a biztos halálba annak érdekében, hogy elodázhasson egy vesztes háborút. 

 

