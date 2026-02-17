Ismét dolgozott az ukrán légvédelem

Oroszország ismét tömeges támadást hajtott végre, amely során ballisztikus rakétákat, cirkálórakétákat és drónokat is bevetettek. Az ukrán légvédelem több száz drónt és cirkálórakétát semmisített meg, azonban a ballisztikus rakétákkal már nem bírtak – írja a ZN.

Az ukrán légvédelem nem bírt a ballisztikus rakétákkal

Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A jelentések szerint a támadás február 16-án éjszaka kezdődött, és egészen a hajnali órákig folytatódott. A támadásokat több, az oroszok által ellenőrzött területről indították. Több tucat cirkálórakétát indítottak a Krím területéről, Kurszkból, Donyeckből, a Rosztovi területről pedig négy darab Iszkander-M ballisztikus rakéta szállt fel.

Oroszország a rakéták mellett több mint háromszáz drónt is bevetett.

Az ukrán légierő közleménye szerint a légvédelmi rendszerek 392 légi célpontot lőttek le vagy hatástalanítottak. Ezek között volt:

20 db Kh-101 légi indítású cirkálórakétát;

4 darab Iszkander-K cirkálórakétát;

1 darab Kh-59/69 irányított repülőgép-rakétát;

367 db ellenséges Shahed, Gerbera, Italmas pilóta nélküli repülőgépet és egyéb típusú drónt.

A védelem ugyan összesítésben jól szerepelt az éjszaka, azonban jól láthatóan az ukránoknak még mindig meggyűlik a baja a ballisztikus rakétákkal. A jelentések szerint mind a négy kilőtt ballisztikus rakéta célba találta, mellettük pedig 18 drón is becsapódott.

A hatóságok jelentése szerint ezeken kívül csak a törmelékek okoztak kisebb károkat, amelyek elhárítása már folyamatban van.

Oroszország az elmúlt időszakban tovább fokozta a légicsapások számát, amelyek elsődlegesen az ukrán energetikai infrastruktúra ellen irányultak. A kemény téli hideg beálltával az oroszok több alkalommal is sikeresen bénítottak meg kulcsfontosságú erőműveket, amelyek okán több ezer ukrán háztartás maradt áram és fűtés nélkül.