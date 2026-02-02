Hírlevél
Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

A Cserkaszi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be arról, hogy orosz dróntámadás érte a régiót. Az ukrán megyei központot robbanás sorozat rázta meg, majd tűz ütött ki.
Cserkaszi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Ihor Taburec közölte, hogy február 2-án az orosz drónok nagyszabású támadást hajtottak végre a cserkaszi régió ellen  – számolt be cikkében a ZN.UA.

Ukrán tűzöltók szolgálatban
Fotó: AFP

A katonai vezető szerint a légicsapás következtében legalább négy lakos megsérült a régióban. A pilóta nélküli repülőeszközök több területen, köztük a megyei központban csapódtak be. Ennek következtében tűz ütött ki a helyszínen.

Taburec elmondása szerint a mentőszolgálatok jelenleg is a helyszínen dolgoznak. Hozzátette, hogy a tegnap éjszaka nagyon nehéz volt a cserkaszi régió számára. Jelentése végén ígéretet tett arra, hogy később beszámol a rajtaütés következményeiről.

Az éjszaka során három járásban rendeltek el légiriadót a régióban.

Korábban arról számoltak be, hogy  február 1-jén a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad járásában egy orosz drón eltalált egy buszt, amely műszak után bányászokat szállított. A támadás 15 bányász életét követelte.

Harkivban egy vonat került célkeresztbe

Korábban hírt adtunk arról az esetről, hogy orosz drónok hajtottak végre akciót Harkivban, amely egy ukrán személyszállító vonatot ért, és legalább öt ember halálát okozta.

 

