Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Cserkaszi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Ihor Taburec közölte, hogy február 2-án az orosz drónok nagyszabású támadást hajtottak végre a cserkaszi régió ellen – számolt be cikkében a ZN.UA.

Ukrán tűzöltók szolgálatban

Fotó: AFP

A katonai vezető szerint a légicsapás következtében legalább négy lakos megsérült a régióban. A pilóta nélküli repülőeszközök több területen, köztük a megyei központban csapódtak be. Ennek következtében tűz ütött ki a helyszínen.

💥A series of powerful explosions occurred in Cherkasy last night, damaging energy system facilities. Footage is being posted by local communities.



It was also loud in Dnipropetrovsk. A report of an explosion at a key distribution substation has been received.

- ZN pic.twitter.com/9PlTlIEAL9 — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 2, 2026

Taburec elmondása szerint a mentőszolgálatok jelenleg is a helyszínen dolgoznak. Hozzátette, hogy a tegnap éjszaka nagyon nehéz volt a cserkaszi régió számára. Jelentése végén ígéretet tett arra, hogy később beszámol a rajtaütés következményeiről.

Az éjszaka során három járásban rendeltek el légiriadót a régióban.

Korábban arról számoltak be, hogy február 1-jén a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad járásában egy orosz drón eltalált egy buszt, amely műszak után bányászokat szállított. A támadás 15 bányász életét követelte.

Harkivban egy vonat került célkeresztbe

Korábban hírt adtunk arról az esetről, hogy orosz drónok hajtottak végre akciót Harkivban, amely egy ukrán személyszállító vonatot ért, és legalább öt ember halálát okozta.